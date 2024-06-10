Лимиты света будут распределять иначе с 24 июня: что произошло

С 24 июня из доступной электроэнергии будут вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре, заявил советник министра энергетики.

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Свет будут распределять по-новому с 24 июня - что изменится/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

С 24 июня 2024 года из доступного электричества в Украине будут вычитать объем, который необходим для работы критической инфраструктуры. И лишь после этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями. Об этом Юрий Бойко ‒ советник премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики ‒ рассказал в эфире портала "Киев24".

По словам чиновника, на днях был выведен из ремонта один из блоков на АЭС ‒ что и позволило добавить энергосистеме 1000 мегаватт и избежать массовых отключений электричества на минувших выходных.

В частности, он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине по-новому будут устанавливаться лимиты света в областях.

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"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться", - пояснил Бойко.

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Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также прогнозировалось, что в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Причем этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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