"Киев должен дать добро": ЕС хочет качать газ по российско-украинскому газопроводу

Через украинский газопровод в страны Европы все еще поступает "голубое топливо" страны-агрессора РФ. ЕС нашел вариант, как избавиться от зависимости от России.

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Страны ЕС ведут переговоры с Киевом, чтобы не прекращать поставки через российско-украинский газопровод / Коллаж: Главред, фото: flickr

Между Киевом и Москвой до конца 2024 года действует контракт, согласно которому часть Европы все еще получает российский газ через украинский газопровод. Перед западными лидерами встал вопрос, как и в дальнейшем обеспечивать необходимое количество газа в обход РФ. Некоторые лидеры стран Европы уже начали переговоры с Украиной, чтобы продолжить поставки газа, однако не российского, а азербайджанского, пишет Bloomberg.

Страны ЕС убеждены в необходимости слезть с "газовой иглы" России. Кроме этого они понимают, что на фоне полномасштабной войны Украина не согласится продлить контракт со страной-агрессором и в конце концов поставки газа прекратятся, поэтому нужна альтернатива.

Сейчас с Киевом ведется диалог по закачке в российско-украинскую трубу газа из Азербайджана. Это даст возможность странам ЕС избавиться от прямой зависимости от России и при этом получать "голубое топливо". Источник издания утверждает, что Украина должна дать добро на такое предложение.

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В случае заключения нового соглашения Украина получит выгоду, а именно пополнение бюджета на сумму около 1 миллиарда долларов ежегодно. Еще одна причина, по которой Киеву разумно согласиться - страна имеет хорошую инфраструктуру как и для транзита, так и для хранения газа, рассказал накануне изданию гендиректор "Нафтогаза" Чернышов.

Киев, Москва и Баку должны обсудить сроки и ценовую политику возможного соглашения, а вопрос о подписании скорее всего будет подниматься только в конце 2024 года. Да и это может измениться в зависимости от ситуации на поле боя в Украине.

Некоторые страны Европы считают, что прекращение транзита газа через украинскую трубу не станет проблемой, однако другие убеждены в наступлении энергетического кризиса, который повредит непосредственно Украине.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Нефтегазовая "игла" России - что известно

Ранее стало известно, что попытки России заключить с Китаем соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" зашли в ту пик из-за разногласий по ценам и объемам поставок.

Напомним, в мае поступления в российский государственный бюджет от нефти выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом цен на нефть и тем, что Кремль адаптируется к санкциям.

Украина активно наносит удары по важным нефтяным и газовым объектам РФ. Так оккупанты уже потеряли 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 миллионов долларов.

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