Доходы РФ от нефти взлетели: в СМИ раскрыли, как Кремль 'адаптировался' к санкциям

СМИ стало известно, что налоги с продажи нефти в страны-агрессора России выросли до 7,1 миллиарда долларов в прошлом месяце.

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Как Путин обходит санкции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Согласно подсчетам на основе данных Министерства финансов РФ стало известно, что в мае поступления в российский государственный бюджет от нефти выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом цен на нефть и тем, что Кремль адаптируется к санкциям.

По словам журналистов Bloomberg, налоги с продажи нефти выросли до 7,1 миллиарда долларов в прошлом месяце. Суммарная выручка от нефти и газа выросла на 39% до 793,7 млрд рублей (примерно 9 млрд долларов).

В материале говорится о том, что рост доходов последовал за ростом цен на нефть марки Urals. Это ключевая экспортная нефть России, продажа которой помогает финансировать войну против Украины.

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Министерство финансов РФ рассчитало майские налоги, исходя из цены на нефть марки Urals в 74,98 долларов за баррель по сравнению с 58,63 долл годом ранее. Скидка к мировому эталону Brent сократилась даже на фоне ценового ограничения, введенного странами G7.

Ограничения и ценовой потолок на нефть в 60 долларов, введенный странами G7 имели целью уменьшить приток в Россию нефтедолларов, которые нужны ей для финансирования войны против Украины. Однако Москва приспособилась к санкциям, в том числе и к запрету Европейского Союза на импорт российской нефти - она теперь использует большой теневой флот танкеров и продает с помощью них свою нефть азиатским клиентам.

Доходы России от нефти в мае могли быть выше, если бы они не пострадали от существенных субсидий производителям топлива в стране.

Впрочем, хотя есть рост доходов от нефти и газа, Кремль предлагает сократить общий прогноз доходов от отрасли на 2024 год.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Напомним, что в ISW рассказали об обходе санкций и раскрыли, как Россия закупает военное оборудование на Западе. Российская компания в основном закупала компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров для военных самолетов.

У президента Украины Владимира Зеленского выдвинули обвинения, что Европа не хочет запрещать РФ обходить санкции. Они считают, что Европейский союз не хочет сделать все для того, чтобы закрыть лазейки и Россия не смогла больше обходить международные санкции.

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