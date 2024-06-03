Си загнал Путина в тупик: в FT раскрыли, какой ультиматум Китай выдвинул России

Стало известно, что Китай намерен платить за газ из "Силы Сибири-2" цену, близкую к внутренним ценам на топливо в России.

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Китай выдвинул России ультиматум / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

У президента страны-агрессора России Владимира Путина не получилось договориться во время недавнего визита в Китай с лидером страны Си Цзиньпином о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

Попытки России заключить с Китаем соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик из-за разногласий по ценам и объемам поставок, передают источники издания Financial Times.

По словам собеседников издания, Китай намерен платить за газ из "Силы Сибири-2" цену, близкую к внутренним ценам на топливо в России, стабильность которых обеспечивается государственными субсидиями. Кроме того, Пекин хочет закупать лишь небольшую часть от 50 миллиардов кубометров топлива, на поставку которого рассчитаны мощности газопровода.

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Разногласия по этому вопросу вызвали то, что глава "Газпрома" Алексей Миллер не стал сопровождать президента России Владимира Путина во время его майского визита в Китай.

Отсутствие Миллера на таких серьезных переговорах было очень символическим, отметила в беседе с FT научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

"Жесткая позиция Пекина по трубопроводу демонстрирует то, как вторжение России в Украину делает Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина", - говорится в материале издания.

Соглашение по "Силе Сибири-2" было одной из трех основных тем, которые Путин обсуждал с Си. Российский президент также попросил китайского лидера об усилении активности китайских банков в России и о неучастии Китая в мирной конференции в Швейцарии в июне.

Китай платит России за газ меньше, чем другим поставщикам - со средней ценой $4,4 за миллион британских тепловых единиц по сравнению с $10 Мьянме и $5 Узбекистану, подсчитали исследователи CGEP на основе таможенных данных 2019-2021 годов.

В течение тех же лет Россия экспортировала газ в Европу по цене около $10 за миллион БТЕ, согласно данным, опубликованным российским центральным банком.

Напомним, что Виталий Кулик объяснил, может ли Си нажать на Путина. По его словам, сейчас Си Цзиньпин готов к небольшим компромиссам, что может привести к определенному дискомфорту для экономики и ВПК страны-агрессора РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай должен защищать Украину и раскрыл детали. Украина, в длительной борьбе за свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а хотя бы на нейтралитет.

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