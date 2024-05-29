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"Остановить это невозможно": полковник ВСУ сказал, какое решение Китая может навредить Украине

Алёна Воронина
29 мая 2024, 03:45
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Си Цзиньпин, Владимир Путин, Петр Черник
Полковник ВСУ сказал, какое решение Китая может навредить Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин, armyinform.com.ua

Китай имеет много летального оружия, которое мог бы поставлять стране-агрессору России. Ведь КНР "выросла" из того же технологического уклада, что и Советский Союз и современная Российская Федерация.

Но Пекин боится поставлять такое оружие РФ и сложно прогнозировать, решится ли, ведь за это Китаю могут грозить серьезные санкции. Такое мнение высказал полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник в интервью Главреду.

"У Китая есть что поставлять России. Он вырос из того же технологического уклада, что и Советский Союз и современная Российская Федерация. Китайцы имеют и снаряды 122 и 152 калибра, и реактивные системы залпового огня. Они модернизировали даже РСЗО Град, дальность которого увеличили с 16 до 30 километров. Решится ли Китай передать летальное вооружение РФ? Сложно ответить. Здесь перед КНР встает фундаментальный принцип: чтобы становиться мировым гегемоном, надо развязывать войну. Других сценариев нет", - отметил Черник.

Но проблема для Китая заключается в том, что 80% его экономики интегрировано в евроатлантическое пространство. Пекину могут угрожать санкции, которые приведут к серьезным, даже глобальным потерям, говорит военный эксперт.

"Трудно сказать, что победит: стремление Си Цзиньпина почувствовать себя властелином или прагматичный капитализм. Когда Сталин стремился почувствовать себя властелином мира, никакие трезвые расчеты его не останавливали. Сталин реализовал даже абсурдную, с точки зрения здравого смысла, операцию Багратион", - сказал Черник.

Также он обратил внимание, что Китай начал военные учения и уже машет кулаком в сторону Тайваня. По словам Черника, это очень серьезный и глобальный риск.

"Такого не было с 1947 года. С тех пор как коммунисты в Китае получили власть, они всё время предупреждают, что будут воевать за Тайвань. И впервые в этом многолетнем споре Пекин применил военный аргумент. Ранее в Китае утверждали, что отношения с Тайванем будут строиться, как и с Гонконгом, путем консенсуса. Но теперь дипломатический механизм снят с повестки дня, и речь идет о военном пути решения. Чем это закончится - не знаю. Впрочем, я стопроцентно уверен в том, что глобальный милитаристский квест уже начался. И остановить его невозможно", - подытожил Черник.

Смотрите видео, в котором Петр Черник рассказал, как Украине уничтожить Крымский мост:

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Помощь России от Китая - последние новости

Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что Китай не прекратит помогать РФ, он заинтересован в продолжении войны. В интересах Китая сохранение войны низкой интенсивности. Поэтому Пекин продолжит оказывать поддержку Москве в определенных объемах, считает Кулик.

Также ранее Кулик сказал, изменится ли позиция КНР после выборов в США. В случае прихода Трампа к власти, Китай может попытаться ускорить переговоры, в частности заставляя Россию заморозить войну, заявил Виталий Кулик.

Напомним, ранее Кулик сказал, когда Китай перестанет помогать РФ. По его словам, санкции США в отношении 300 компаний и физических лиц сразу привели к цепной реакции со стороны китайских компаний, которые были замечены в поставках товаров двойного назначения в РФ.

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