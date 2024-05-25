Зеленский заявил, что Китай должен защищать Украину и раскрыл детали

Президент Украины подчеркнул, что таким странам, как Китай, надо защищать Украину, потому что на нее напали.

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Зеленский заявил о защите Китая / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Главред

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай должен защищать Украину. Украина, в длительной борьбе за свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на нейтралитет.

"Ну скажите, что должен сделать президент страны, которая воюет, чтобы привлечь на свою сторону, даже не на свою, на сторону окончания войны, чтобы Украина была услышана в Китае? Что я должен сделать? Пригласить их лидера - сделано. Запрос мой встретиться с руководителем Китая - сделан. Звонки с лидером Китая осуществлены. Я понимаю, но Китай балансирует между русскими и Украиной. И я бы сказал, что в их понимании - между русскими и Западом. Это немного такое, как вам сказать... Мы не какая-то там страна. Я вообще считаю, что не существует "каких-то там стран". Каждая страна является важной. Это большой механизм и каждый винтик такой важный. Поэтому, когда позиция той или иной страны - это между Россией и Америкой, это пренебрежительное отношение к Украине и украинцам. Это не война между Россией и Америкой. Это война между Россией и Украиной", - заявил в интервью изданию "Власть".

Зеленский отметил, что с большим уважением относится к Китаю, людям Китая, всему тому, чего они достигли и экономически, и технологически.

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Президент Украины подчеркнул, что таким странам, как Китай, надо защищать Украину, потому что на нее напали.

"Вы понимаете, что если Китай не приедет на саммит, а после этого россияне говорят, мы готовы к какому-то саммиту, и Китай говорит: "Мы поддерживаем усилия России". Ну как это? Разве это честно? Разве это балансировать между? Я не говорю уже о том, что таким странам, как Китай, нужно защищать Украину. Потому что на нас напали. нарушила нашу территориальную целостность, именно наш суверенитет? Китай - один из крупных игроков - обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, и именно основываясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие вместо своей безопасности, где все эти страны, которые должны были защищать нашу независимость?", - сказал он.

Зеленский отметил, что не имеет смысла говорить о балансе между РФ и Украиной, поскольку Россия имеет ядерное оружие.

"Если бы Украина имела ядерное оружие, разве напала бы на нас Россия? Нет. Так зачем говорить о балансе между нашими странами? Китай должен защищать Украину. Украина, в длительной борьбе за свою свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на то, чтобы Китай балансировал и на саммите мира просто присутствовал. Какие еще усилия должен сделать президент Украины и Украина?" - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск. По данным СМИ, на фоне военных учений Китая вблизи острова Тайвань, КНР может прибегнуть к прямой вооруженной агрессии уже в июне текущего года.

Китай передает оружие России через Северную Корею. Военный эксперт Роман Свитан заявил, что Китай сначала передает оружие для КНДР, а после этого это оружие направляется в РФ. Китайцы поставляют россиянам весь спектр вооружений.

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