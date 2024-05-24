"Они будут давить": у Зеленского назвали главную цель российского наступления

Россия накапливала более года ресурсы, благодаря чему у нее инициатива, пояснил Михаил Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/oni-budut-davit-u-zelenskogo-nazvali-glavnuyu-cel-rossiyskogo-nastupleniya-10567730.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию на фронте / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

На всех направлениях фронта продолжаются тяжелые бои, но украинские военные контролируют ситуацию, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в интервью Каналу 24, Россия накапливала более года ресурсы, благодаря чему у нее инициатива.

"Россияне хотят любой ценой продвинуться немного вглубь территории Украины для того, чтобы показать, что они "не проигрывают войну". Россияне существенно наращивают линию фронта для того, чтобы растянуть линию фронта и заставить нас растянуть свои резервы. Все из-за преимущества в ресурсности, в частности в мобилизованных", - говорит представитель ОП.

видео дня

В то же время он убежден в том, что враг не будет иметь положительные выгоды на поле боя.

"Они будут продолжать еще некоторое время давить, потому что для того, чтобы выйти на определенный паритет в ресурсности, в оружии, надо некоторое время. Россия приняла соответствующие стратегические или тактические решения, а затем, в течение месяца, двух, трех, шести, в зависимости от объема фронтовой операции, накапливала эти ресурсы", - убежден собеседник.

Кроме того, Подоляк также выразил уверенность в том, что Украина сможет удержать фронт.

"Безусловно. Понимает ли Европа о необходимости увеличить поставки оружия для Украины? Да. Будет ли такая возможность? Безусловно", - добавил Подоляк.

Ситуация на фронтее - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ отбросили россиян. На Херсонщине штурмы не принесли успеха оккупантам, враг понес потери и отступил на свои позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что враг получил по зубам на Харьковщине, ВСУ перешли в контрнаступление. Силы обороны остановили российские войска и перешли к восстановлению утраченных позиций.

Как сообщалось ранее, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность. Остров Нестрига расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред