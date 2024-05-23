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Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны

Юрий Берендий
23 мая 2024, 14:20обновлено 23 мая, 14:55
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По данным СМИ, на фоне военных учений Китая вблизи острова Тайвань, КНР может прибегнуть к прямой вооруженной агрессии уже в июне текущего года.
Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны
Китай готовится к началу войны против Тайваня - известна дата / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, УНИАН

В четверг 23 мая народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения вблизи острова Тайвань. Кроме того, глава китайского МИД открыто пригрозил Тайваню "кровью". Об этом сообщает AFP News Agency в X (бывший Twitter).

"Силы, выступающие за независимость Тайваня, останутся с разбитыми головами и пролитой кровью после столкновения с большим... обязательством Китая достичь полного объединения", - заявил спикер Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, назвав учения вокруг острова "серьезным предупреждением".

В Тайване в свою очередь заявили, что китайские военные учения вблизи берегов острова напрямую связаны с инаугурацией Лай Чин-тэ на посту нового лидера страны.

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"Вызывает сожаление то, что Китай использует одностороннее, провокационное военное поведение, которое угрожает демократии и свободе Тайваня, а также региональному миру и стабильности. Перед лицом внешних вызовов и угроз мы будем продолжать защищать демократию", - говорится в заявлении пресс-секретаря президента Карен Куо.

В то же время, издание Global Press со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что вторжение КНР в Тайвань начнется уже в начале июня текущего года.

"На данный момент китайские военные начали учения вокруг всего Тайваня, включая острова Кинмэн и Дунъин, сообщают государственные СМИ", - говорится в сообщении Global Press в X ( бывший Twitter).

инфографика тайвань
Что важно знать о противостоянии Китая и Тайваня / Инфографика: Главред

Тайвань - что это за страна?

Тайвань (Китайская Республика, не путать с КНР) - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX в. была однопартийной страной, признанной международным сообществом, имевшей юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века является демократическим государством, контролирующим только остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Материковый Китай, напротив, стал коммунистическим.

Будучи одним из четырех "азиатских тигров", он является 26-й по величине экономикой в мире. Новейшие технологии играют ключевую роль в промышленности страны. В Китайской Республике свобода слова, здравоохранение, образование, экономические свободы и т. Д. На высоком уровне находятся свобода слова, здравоохранение, образование и т. Д.

Угроза нападения Китая на Тайвань - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 декабря 2023 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прямо заявил президенту США Джо Байдену о намерении "воссоединить Тайвань с материковым Китаем". В материале NBC говорится, что Си Цзиньпин выразил свое стремление "мирно захватить Тайвань".

По информации The Times, во время переговоров с Джо Байденом Си Цзиньпин заявил, что Китай "неизбежно" поглотит Тайвань, и США не должны этому препятствовать. Пекин пока не готовится к вторжению на Тайвань, но готов применить силовой сценарий.

Соединенные Штаты Америки не допустят победы России в войне против Украины, поскольку это может побудить Китай к войне против Тайваня. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

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