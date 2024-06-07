Еще один Patriot для Украины: Германия может сделать важный шаг - Bloomberg

Батарея Patriot станет одной из трех, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало предоставить Украине.

https://glavred.info/ukraine/eshche-odin-patriot-dlya-ukrainy-germaniya-mozhet-sdelat-vazhnyy-shag-bloomberg-10571351.html Ссылка скопирована

Немецкое правительство рассматривает возможность отправки в Украину Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента Украины

Немецкое правительство рассматривает возможность отправки Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot для усиления украинской противовоздушной обороны, сообщает Bloomberg.

"Батарея Patriot станет одной из трех, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало предоставить Украине, в том числе недавно, в апреле", - говорится в сообщении издания.

Источники Bloomberg, однако, уточнили, что Берлин пока не принял окончательного решения, но там ищут пути, как быстро доставить оборудование Украине. Если решение примут, это станет предоставлением четвертой батареи ПВО Patriot.

видео дня

По данным издания, страны ЕС также начали размышлять о выделении дополнительного оружия для ВСУ.

"Союзники, в том числе США и Румыния, рассматривают возможность прислать по одной батарее Patriot. Италия намерена прислать одну из своих систем SAMP-T после саммита Большой семерки, который состоится в этом месяце", - пишет Bloomberg.

Patriot - основные характеристики / инфографика: Главред

Батареи Patriot в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, на защите Сум и Харькова могут появиться западные системы ПВО Patriot.

К тому же, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставить Украине еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны.

В то же время, президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сможет передать Украине противоракетную батарею Patriot, ссылаясь на потребность страны противостоять внешним угрозам.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред