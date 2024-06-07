Снаряды разного качества и очереди до 2027: Жирохов раскрыл проблемы в поставках оружия

Украина сможет получить обещанные снаряды только тогда, когда компании их изготовят, сказал Михаил Жирохов.

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Европа и США тормозят поставки оружия в Украину / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны США, Офис президента

Украина будет получать оружие от западных партнеров в объемах, которые были раньше, если не в меньших. Процесс поставок вооружения могут растянуть до 2027 года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.

"Задержка с предоставлением снарядов была продиктована тем, что европейские компании хотели, чтобы все покупали только у них. Компании из Европы видят бизнес-интересы в любой войне. Но сейчас снаряды, хотя и разного качества, мы все-таки получаем", - отметил эксперт.

По его словам, Украина сможет получить обещанные снаряды только тогда, когда компании их изготовят. Жирохов сказал, что похожая ситуация также в США.

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"Там говорят: если хотите ATACMS, Stinger, Javelin или другие вооружения - покупайте у компаний, потому что на складах оружия нет. Ждите, поставим вас в очередь. И когда речь идет о том, что нам зарезервировали определенные поставки, надо помнить, что процесс может быть растянут вплоть до 2027 года", - пояснил он.

Жирохов отметил, что систем ПВО физически нет в свободном доступе. Страны не будут снимать из собственных запасов зенитные ракетные комплекты или радиолокационные станции, чтобы передать их Украине.

"Лишних ЗРК Patriot в мире нет и не будет, пока их не изготовят", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Военная помощь для Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

Великобритания также передает Украине большой пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Он станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

В то же время Греция не планирует поставлять Украине свои системы ПВО. Страна не предоставит ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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