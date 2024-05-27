РФ проводит диверсии по всей Европе: хочет остановить поставки оружия Украине - NYT

Кампанией России, которая должна подорвать международную поддержку Украины, руководит ГРУ, отметили в издании.

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Россия проводит диверсии, что подорвать поддержку Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Министерство обороны США

Разведки США и союзников фиксируют увеличение диверсий низкого уровня в Европе. Они являются частью кампании Кремля, которая имеет целью подорвать международную военную поддержку Украины. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

В издании отмечают, что тайными операциями обычно были поджоги или попытки поджогов различных объектов, в частности склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, домов в Латвии и магазина IKEA в Литве. Кроме того, арестовали лиц, которые были российскими оперативниками и готовили нападения на военные базы США.

"Хотя эти действия могут выглядеть случайными, американские и европейские чиновники по безопасности говорят, что они являются частью согласованных усилий России, чтобы замедлить поставки оружия Киеву и создать видимость растущей европейской оппозиции по поддержке Украины. А официальные лица говорят, что этой кампанией руководит российская военная разведка ГРУ", - пишет NYT. видео дня

Однако, несмотря на усилия России, поставки военной помощи в Украину не прервались. По данным издания, Кремль пытается посеять страх и заставить европейские страны увеличить меры безопасности, что повысит расходы и замедлит темпы поставок.

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Диверсии России в Европе - подробности

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия ведет "теневую войну" против Европы.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался, что в течение последних недель Польша сталкивается с провокациями и диверсиями со стороны России. Впоследствии он объявил об аресте 12 человек, обвиняемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Как ранее сообщал Главред, Россия активизирует планы насилия и диверсий по всей Европе. Подготовка тайных взрывов и поджогов направлена на нанесение ущерба инфраструктуре Европы. Разведывательные службы предупредили правительства их государств об этих угрозах, пишет Financial Times.

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