Разведки США и союзников фиксируют увеличение диверсий низкого уровня в Европе. Они являются частью кампании Кремля, которая имеет целью подорвать международную военную поддержку Украины. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

В издании отмечают, что тайными операциями обычно были поджоги или попытки поджогов различных объектов, в частности склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, домов в Латвии и магазина IKEA в Литве. Кроме того, арестовали лиц, которые были российскими оперативниками и готовили нападения на военные базы США.

Однако, несмотря на усилия России, поставки военной помощи в Украину не прервались. По данным издания, Кремль пытается посеять страх и заставить европейские страны увеличить меры безопасности, что повысит расходы и замедлит темпы поставок.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.