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Украина готовится к удару по Крымскому мосту и имеет оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов

Андрей Ганжа
7 июня 2024, 09:07
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Российские войска вымотались, но летом они пойдут в новое наступление и нанесут удар на одном направлении, считает военный эксперт Михаил Жирохов.
Михаил Жирохов
Ракеты ATACMS и Storm Shadow не способны уничтожить Крымский мост, для этого понадобятся морские дроны - Жирохов / Главред

Украина наращивает свои боевые возможности и усиливает давление на российских оккупантов в захваченном Крыму. Силы обороны и безопасности поражают большое количество вражеских военных объектов, разрушают логистику и ухудшают положение россиян. Агрессор Россия всеми силами пытается прикрыть свои стратегические объекты, но получает болезненные удары. Благодаря дальнобойным вооружениям ВСУ укрепляют огневой контроль над Крымским полуостровом и держат врага в постоянном напряжении.

В интервью Главреду военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов рассказал, почему в течение последних двух месяцев ВСУ увеличили количество атак на военные объекты оккупантов в Крыму, объяснил, как враг усилил "сухопутный коридор" в захваченный полуостров, назвал сценарий уничтожения Крымского моста и сделал прогноз о дальнейшей ситуации на фронте.

Журналисты британского издания The Economist опубликовали материал, в котором говорится о том, что захваченный Крым становится смертельной ловушкой для российских войск. Украина с помощью ракет ATACMS способна поразить любую цель на полуострове. Как вы думаете, какие цели надо уничтожать в первую очередь? Что могут сделать ВСУ, чтобы сейчас и в ближайшей перспективе оккупантам стало туго на полуострове?

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Сейчас украинская армия проводит операцию с целью изоляции боевого района на полуострове, в рамках которой прежде всего уничтожаются системы противовоздушной обороны и системы управления. Это очень важная работа, потому что российские системы ПВО в плане радиолокации могут видеть объекты по всей территории Украины. Особенно на западе и юге страны.

Ударами по захваченному Крыму выполняются две ключевые задачи: уничтожение радиолокационных станций (РЛС) и систем ПВО. После потери двух А-50 россияне прекратили использовать самолеты радиолокационного обнаружения и управления и сделали акцент на станциях. И самолеты F-16, которые мы получим в ближайшее время, вероятнее всего будут размещены на западе Украины, и для того, чтобы их прикрыть, уничтожаются российские РЛС. Системы противовоздушной обороны уничтожаются, чтобы можно было нанести эффективный удар по Керченскому мосту. Именно такая стратегия и реализуется последние два месяца.

На самом деле военных целей в оккупированном Крыму предостаточно. Их там даже больше, чем у нас ракет ATACMS. На полуострове базируется не только Черноморский флот и авиация, но и очень много других подобных объектов. Еще во времена СССР Крым был "плавучим авианосцем", который накачивали различными военными объектами с целью их потенциального применения в Черном море.

Сколько в целом нужно времени, чтобы провести эффективную зачистку Крыма с воздуха?

Очень трудно сказать. У россиян на оккупированном полуострове очень мощная ПВО. Часть наших ракет они сбивают и эффективность их систем довольно высока.

К тому же у нас нет полной информации о том, насколько поражена какая-либо цель. Видеозаписи местных и информация Генерального штаба - это все, чем можем оперировать. Полноценной картины у нас нет. Мы не можем говорить, когда закончится воздушная кампания по Крыму, потому что не знаем результатов предыдущих ударов.

Как применение ракет ATACMS и Storm Shadow скажется на возможностях Украины по поражению так называемого сухопутного коридора? Можно ли будет с помощью этих ракет и самолетов F-16 полностью разрушить логистические пути и укрепления россиян на оккупированном юге?

В войне очень трудно поражать железнодорожные пути. Железнодорожный путь, который простирается от Ростова-на-Дону до захваченного Крыма, имеет узкое горлышко. Я говорю о двух мостах, которые находятся на Чонгаре, прежде всего - железнодорожном. И почему железнодорожный мост до сих пор не разрушен, непонятно. Это должна быть цель №1.

Россияне проектируют новую железную дорогу от Ростова до захваченного Крыма. Насколько это усилит российскую логистику?

Новую железную дорогу россияне уже достроили. Это мощное усиление их логистики. Ключевые элементы железной дороги трудно поразить. Удары наносятся, но информация об этом по определенным причинам не попадает в официальные отчеты Генерального штаба.

Акцентирую внимание на том, что вся российская группировка держится на железнодорожных перевозках. Рокадная дорога, которая тянется к линии фронта, это всегда огромное усиление логистики и обеспечения. Железная дорога работает, возможно, не так хорошо, как хотелось бы противнику, но первые поезда уже пошли. Усиливаются российские группировки на южно-донецком и херсонском направлениях. К сожалению, этот транспортный коридор становится для нас большой проблемой.

Что теперь надо уничтожать Украине в первую очередь: Керченский мост или новую железную дорогу Ростов-Крым?

Сложный вопрос. Все зависит от того, какие будут приниматься решения относительно поражения целей. Западным партнерам, к сожалению, нужна яркая картинка и медийная победа для того, чтобы показать своим избирателям результаты поддержки Украины. И именно уничтожение Крымского моста будет иметь этот эффект. И если для фронта уничтожение 2-3 складов и основного состава - замечательный показатель, то для Запада это не является критерием работы ATACMS.

Сейчас идет много разговоров о том, что Керченский мост можно уничтожить ракетами ATACMS, Taurus, Storm Shadow и комбинированными атаками с применением беспилотников. Как вы считаете, чем все-таки можно разрушить эстакаду?

Ракетами ATACMS Керченский мост разрушить не удастся, потому что у них для этого недостаточно веса боевой части. А вот новейшие модификации морских дронов, у которых 1 000 и 1 500 кг боевой части, могут разрушить основание этого моста. Крымский мост строился и проектировался с запасом большой прочности, и удары по нему ATACMS и Storm Shadow - комариный укус.

Будет больше эффекта, если в опору моста врежется морской беспилотник с боевой частью в полторы тысячи тонны взрывчатки. Сейчас мы видим комбинированную атаку ракетами, которая должна вынести противовоздушные и радиолокационные системы, прикрывающие мост. После их уничтожения зайдут морские дроны и уничтожат Керченский мост.

В этом контексте давайте вспомним, как Украина наносила удары по Антоновскому мосту. Били ракетами HIMARS, активно бомбили этот мост, но так и не смогли его разрушить. Уничтожили Антоновский мост только россияне, которые завезли несколько тонн взрывчатки и взорвали эстакаду.

Когда могут возникнуть предпосылки для проведения наземной военной операции по освобождению Крыма?

Сейчас нет оснований рассматривать варианты проведения такой операции. У нас пока не хватает сил и средств для того, чтобы прорвать фронт и выйти к Азовскому морю и далее к административной границе с Крымом.

Также существует две сложных задачи: перерезание "сухопутного коридора" и уничтожение Крымского моста.

Совершенно верно. Однако нужно еще понимать, что нам не предоставят ракеты ATACMS и Storm Shadow в количестве тысячи единиц. Их поставляют ограниченно, и задача Генерального штаба - использовать ракеты как можно более эффективно. Не только бить по определенным складам и казармам, а наносить такие удары, которые привели бы к стратегическим изменениям в войне.

США, Германия и ряд стран коллективного Запада позволили применить свое оружие по территории России. Как это изменит ситуацию на поле боя?

Ситуация будет развиваться в зависимости от количества вооружений. Например, у нас есть 100 ракет, которыми разрешили бить по российской территории, а в то же время в самой России сотни или тысячи целей, которые нам надо поразить. Я думаю, что сейчас вырабатывается тактика, как правильно использовать западные вооружения, которыми разрешили бить. Украинские войска в первую очередь будут пытаться уничтожить самолеты, которые бомбят приграничье. Под ударом будут аэродромы по крайней мере в Курске, Белгороде и Брянске. Надо уничтожать самолеты там, где они базируются.

Чем больше Украина будет достигать успехов на поле боя, тем меньше будет запретов со стороны Запада на использование иностранного оружия по России?

Запретов будет становиться меньше, однако главный вопрос заключается в том, где брать западное оружие для таких ударов. У США примерно 4 000 единиц ATACMS и они не отдадут нам все свои ракеты, потому что не хотят ослаблять свою боеспособность. Это страны Балтии готовы отдать нам все, потому что понимают, что могут стать следующими жертвами российской агрессии.

В отличие от них, у Соединенных Штатов и Европы другая политика: они передали все остатки со складов и сказали нам ждать, пока будут произведены новые партии вооружений. На производство, например, ракет ATACMS, потребуется ориентировочно 9-14 месяцев. Ракеты - это не снаряды, они производятся гораздо дольше.

Как вы думаете, будет ли Украина получать от западных партнеров больше вооружений? Или оружие будут предоставлять в объемах не больше, чем это было раньше?

Украина будет получать оружие в объемах, которые были раньше, если даже не в меньших. Задержка с предоставлением снарядов была продиктована тем, что европейские компании хотели, чтобы все покупали только у них. Компании из Европы видят бизнес-интересы в любой войне. Но сейчас снаряды, хотя и разного качества, мы все-таки получаем.

Аналогичная ситуация и в Штатах. Там говорят: если хотите ATACMS, Stinger, Javelin или другие вооружения - покупайте у компаний, потому что на складах оружия нет. Ждите, поставим вас в очередь. И когда речь идет о том, что нам зарезервировали определенные поставки, нужно помнить, что процесс может быть растянут вплоть до 2027 года. Мы получим эти снаряды или вооружения только тогда, когда они будут произведены.

Если говорить о системах противовоздушной обороны, то их физически нет в свободном доступе. Страны не будут снимать с собственного боевого дежурства зенитные ракетные комплексы или радиолокационные станции, чтобы передать их нам. Лишних ЗРК Patriot в мире нет и не будет до тех пор, пока они не будут произведені.

Как будут развиваваться события на фронте в ближайшее время?

Я думаю, что будет переход к позиционной войне. Россияне уже вымотались, им нужно время для того, чтобы набрать новых военных и достать со складов военную технику. Противнику не хватает сил, однако летом он проведет еще одно наступление. Россияне будут наступать только на одном направлении, сразу на четырех атаковать они не смогут. Трудно сказать, где будет наступление: в районе Угледара, Часового Яра, на Харьковщине или на других направлениях фронта. Наверное, и в самом Генеральном штабе РФ пока не знают, где у них будет следующая операция.

Россияне будут наступать теми силами, которые у них есть. Параллельно они будут накапливать ресурсы. Сейчас противник использует рекрутинг, но добровольцы заканчиваются. Все меньше людей идут в армию, чтобы заработать деньги, поэтому в армию набирают наемников из африканских стран и мигрантов. В России уже есть понимание, что без полноценной мобилизации будет очень тяжело. И какой она будет - скрытой или открытой - сказать пока трудно.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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