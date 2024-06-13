Рамштайн-23: США оставили Украину "без новостей" о новых Patriot

Накануне СМИ писали, что США хотят передать Украине "польскую" батарею Patriot. Но в Варшаве дали категорический ответ.

https://glavred.info/ukraine/ramshtayn-23-ssha-ostavili-ukrainu-bez-novostey-o-novyh-patriot-10572785.html Ссылка скопирована

США работают над обеспечением ВСУ возможностей в ПВО / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, АрмияИнформ

Глава Пентагона Ллойд Остин несколько раз подчеркнул, что страны-члены заседания "Рамштайн" сосредоточены на обеспечении Украины новыми системами ПВО, однако затем добавил, что пока ему нечего сказать по поводу передачи дополнительных установок Patriot.

Накануне The New York Times писала, что американский президент Джо Байден одобрил размещение в Украине еще одной ракетной установки Patriot. Эта система должна якобы быть передана Киеву из Польши, где она защищала ротационные силы ВС США, возвращающиеся на Родину.

В Польше уже ответили категорическим отказом. Глава президентского Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера назвал такое решение "опасным".

видео дня

Варшава сослалась на инциденты, когда российские ракеты, поражая затем украинскую территорию во время массированных ударов, залетали в воздушное пространство Польши. К слову, ни в одном случае ПВО Польши эти ракеты не сбивала, а только наблюдала их пролет и возвращение в Украину.

Пока без нового дивизиона Patriot от США

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Вашингтон не собирается передавать ЗРК Patriot из рук Польши Украине

"Нет изменений в нашем покрытии Patriot в Польше. Чтобы дать Украине то, что нужно, мы работаем с другими странами", - сказал он.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Министр отдельно заявил, что пока новостей по новым Patriot для Украины у него нет. Но все партнеры работают над обеспечением ВСУ необходимых противовоздушных возможностей.

"У меня нет никаких заявлений по батареям Patriot сегодня. Но что могу вам сказать: я продолжаю работать над этим, и я нахожусь в постоянном контакте с моим украинским коллегой. И мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что у украинцев есть необходимые возможности, и что мы доставим их как можно скорее", - высказался Остин.

Глава Пентагона напомнил, что США уже предоставили Украине одну батарею Patriot и администрация Байдена "провела много времени, призывая других предоставить дополнительные возможности" Украине.

Patriot - основные характеристики / Инфографика Главреда

Западные ПВО для Украины - последние новости

Недавно Италия заговорила о передаче украинским военным дополнительной батареи зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Эта система способна эффективно бороться с российскими баллистическими ракетами.

Кроме того, Германия вместе с союзниками уже готовит к передаче 100 ракет для Patriot. Более 30 ракет для Patriot из 100 уже передали. Министр обороны Германии подчеркнул, что ракеты его страна передает в рамках инициативы, в которой участвуют Дания, Нидерланды и Норвегия.

А на заседании "Рамштайн-23" министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Берлин отдает Украине 25% своих систем Patriot. То есть, ФРГ передаст Украине еще одну систему Patriot и таким образом обеспечит в целом три таких системы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред