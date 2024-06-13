Польша категорически против передачи систем Patriot Украине: назвали причины

Американские установки Patriot, дислоцированные в Польше, не должны быть переданы Украине, подчеркнул Яцек Севера.

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Польша против передачи ПВО Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Глава президентского Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил, что Польша отказывается передавать Украине американскую систему Patriot, которая размещена на территории страны. Перемещение всей батареи является опасным.

Также глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радио ZET заявил, что американские установки Patriot, дислоцированные в Польше, не должны быть переданы Украине. Американская система Patriot "однозначно не может" перебрасываться из Польши в Украину. Север объяснил это несколькими причинами.

"Мы страна, через которую проходит большинство военной помощи, где за последние два года трижды нарушали воздушное пространство крылатыми ракетами, что стоило жизни двух граждан, страна, которая имеет не только ключевое значение для снабжения Украины, но и для всей системы сдерживания и подготовки возможной обороны на восточном фланге", - заявил он. видео дня

Севера отметил, что не знает деталей передачи США Patriot Украине. Именно поэтому он попросил о разговоре по этому поводу со своим американским коллегой - советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Яцек Севера говорит, что "развертывание войск начинается прежде всего с защиты собственных формирований, то есть с противовоздушной обороны". По его словам, необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск.

"Каждая батарея и пусковая установка Patriot на территории Республики Польша усиливает безопасность", - подчеркнул глава Бюро нацбезопасности.

По его словам, батареи Patriot можно разделить или переместить в другие места, однако передвижение всей батареи является очень опасным.

Что известно о Patriot / Главред

В то же время заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил в соцсети X (Twitter), что американская батарея будет заменена на батарею из другой части мира.

"Польша не дала согласия на передачу польской батареи. Польские патриоты защищают польское небо и это не изменится", - написал Томчик.

Заметим, в издании The New York Times появилась информация, что США якобы думают отправить в Украину дислоцированную в Польше американскую систему Patriot. К слову, она защищает логистический хаб в Жешуве. Через него в Украину поступает значительная часть военной помощи. Издание NYT не уточнило, идет ли речь о передаче всей батареи - восьми пусковых установок с радарами и другим оборудованием - или только об отдельных ее элементах.

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Напомним, что канцлер Германии заявил, что Украина получит новые системы ПВО, в частности "Patriot". Кроме этого, ФРГ передаст Украине ракеты и боеприпасы. Он также отметил, что для восстановления и восстановления Украины нужно не менее $500 млрд.

Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot. Германия передает Украине четверть собственного запаса систем противовоздушной обороны Patriot, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которую доставят в ближайшее время.

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