Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

США надеются, что другие страны, имеющие ЗРК Patriot, передадут их Украине. Главу Пентагона Ллойда Остина на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей цитирует "Европейская правда".
Прошлое заседание в формате "Рамштайн" именно этому вопросу было посвящено, отметил он.
"Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем - это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, поощряя их уступить большее количество средств или предоставить больше средств", - отметил он.видео дня
Как отмечают журналисты, Остин не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Помощь США и других стран - Украина нуждается в Patriot
Несмотря на недавнее одобрение США законопроекта о новой помощи Украине на 61 млрд долларов, в ВСУ все еще критически не хватает вооружения, чтобы вести активную оборону. Этим воспользовалась Россия - за последнюю неделю оккупанты захватили около 6 сел на Востоке Украины.
Существует очевидная потребность и в прикрытии тыловых городов. Президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к Западу с просьбой срочно поставить дополнительные ЗРК Patriot, которых у партнеров, по подсчетам Банковой, есть 7 единиц .
Обсуждается и возможность закрытия неба над Западом Украины польскими системами ПВО . Это позволило бы военным использовать станции и пусковые установки на других направлениях.
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