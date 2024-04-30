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Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

Яна Ставская
30 апреля 2024, 22:36
Остин подтвердил, что лично общался с лидерами нескольких стран, чтобы те уступили свои зенитные комплексы.
Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине
Украина нуждается в большем количестве установок Patriot / Колаж Главреда, фото: defense.gov

США надеются, что другие страны, имеющие ЗРК Patriot, передадут их Украине. Главу Пентагона Ллойда Остина на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей цитирует "Европейская правда".

Прошлое заседание в формате "Рамштайн" именно этому вопросу было посвящено, отметил он.

"Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем - это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, поощряя их уступить большее количество средств или предоставить больше средств", - отметил он.

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Как отмечают журналисты, Остин не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Помощь США и других стран - Украина нуждается в Patriot

Несмотря на недавнее одобрение США законопроекта о новой помощи Украине на 61 млрд долларов, в ВСУ все еще критически не хватает вооружения, чтобы вести активную оборону. Этим воспользовалась Россия - за последнюю неделю оккупанты захватили около 6 сел на Востоке Украины.

Существует очевидная потребность и в прикрытии тыловых городов. Президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к Западу с просьбой срочно поставить дополнительные ЗРК Patriot, которых у партнеров, по подсчетам Банковой, есть 7 единиц .

Обсуждается и возможность закрытия неба над Западом Украины польскими системами ПВО . Это позволило бы военным использовать станции и пусковые установки на других направлениях.

Инфографика patriot, патриот
Patriot - основные характеристики / Инфографика Главреда

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