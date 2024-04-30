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Есть исключения: кто сможет получить паспорт за границей вопреки ограничениям - МИД

Яна Ставская
30 апреля 2024, 20:36
В министерстве указывают, что сейчас продолжается "техническая пауза" в приеме новых заявлений от военнообязанных за рубежом.
Есть исключения: кто сможет получить паспорт за границей вопреки ограничениям - МИД
Новые ограничения для военнообязанных за границей - детали на Главреде / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В МИД Украины уверяют, что ограничения по предоставлению консульских услуг для военнообязанных являются лишь временным решением. После этого периода все мужчины, которые обновили данные воинского учета, получат возможность попасть в консульство, говорится в разъяснении министерства.

Отмечается, что все заявления (в том числе оформление паспортов), поданные военнообязанными до 23 апреля 2024 года, рассматриваются и обрабатываются. Новые ограничения касаются только приема новых заявлений.

Однако мужчины призывного возраста даже без обновленных данных все еще имеют возможность получить экстренную консульскую помощь - в случае ДТП, задержания или стихийных бедствий.

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Также МИД убеждает, что "техническая пауза" в приеме документов от военнообязанных, которые не предоставили данных о воинском учете, не нарушает Конституцию.

В то же время в заявлении МИД нет никакого упоминания о сроках этой "технической паузы".

В МИД напомнили, что все военнообязанные, которые находятся за рубежом, смогут обновить свои данные дистанционно - через электронный кабинет.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

Ограничения за границей - что известно о решении МИД для военнообязанных

Поздно вечером 22 апреля в СМИ просочилась новость о введении ограничений для военнообязанных за рубежом - в частности отмена права на предоставление консульских услуг. Журналисты ссылались на соответствующий документ МИД. Указывалось, что ограничения временные и касаются они дальнейших разъяснений относительно нового закона о мобилизации.

Уже днем 23 апреля в МИД фактически это подтвердили.

"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - подчеркнул Кулеба.

Кого касаются ограничения и есть ли исключения - читайте в материале Главреда.

В МО Украины отметили, что военнообязанным придется обновить данные воинского учета, но для этого не обязательно ехать в Украину - всю процедуру можно пройти или в консульских учреждениях, или в "электронном кабинете" призывника, который заработает, по оптимистичным прогнозам, в июне 2024 года.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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