УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

Ангелина Подвысоцкая
30 апреля 2024, 19:03
Экс-президент США хочет, чтобы Европа увеличила размер помощи Украине.
Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие
Трамп угрожает прекратить помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Бывший президент США Дональд Трамп угрожает прекратить давать Украине деньги на военную помощь, если Европа не увеличит размер своей помощи. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

Он акцентирует на том, что Россия может нанести больше вреда Европе, чем США.

"Я не буду давать (деньги Украине - ред.), если Европа не начнет уравнивать счет (выделенной помощи - ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить? ... На них (европейцев - ред.) гораздо больше повлияла (эта война - ред.). Между нами существует океан. Между ними (Европой и Украиной - ред.) этого нет", - сказал Трамп.

видео дня

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп военная помощь вторжение России
Реклама

Главное за день

В Украину врывается настоящий "ад": какой будет погода в первый день мая

В Украину врывается настоящий "ад": какой будет погода в первый день мая

19:33 Синоптик
Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину

Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину

19:06 Мир
Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

19:03 Политика
Все главные новости

Популярное

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму 46440

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом ребенке 31498

После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом "ребенке"

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью 7314

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью

Шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взгляда 5918

Шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взгляда

Последние новости

19:52

Оккупанты уже "отгребли": в ОВА рассказали, готовит ли РФ наступление на Харьков

19:44

Как правильно мыть машину: ответ удивит опытных водителей

19:33

В Украину врывается настоящий "ад": какой будет погода в первый день мая

19:10

В Брюсселе и Вашингтоне внимательно следят за Украиной в очень важной темемнение

19:06

Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:03

Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

19:02

12 проколов на лице: предательница Тодоренко показала экстремальный пирсинг

18:38

За неделю россияне оккупировали до 6 сел на Востоке, РФ спешит с наступлением - NYT

18:26

Польша будет сбивать ракеты над Украиной: НАТО может принять сверхважное решение

Реклама
18:19

"Ничего святого": в ВСУ оценили вероятность Пасхального перемирия с Россией

17:32

Есть особое место: эксперт рассказала, где нельзя хранить молоко в холодильнике

17:25

Самая дорогая еда в мире - перекус за тысячи долларов

17:14

Как огурчик: король Чарльз III вышел в люди впервые после онкодиагнозаВидео

17:06

Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

17:05

Куда нужно сходить 1 мая, чтобы выгнать из жизни проблемы - приметы дня

17:05

РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

16:43

"Мир в обмен на территории": в США объяснили скандальные заявления Трампа

16:21

С митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" сняли электронный браслет - СМИ

16:01

Это Жанна: Наталья Фриске увидела сестру

15:40

Повлияет на ход боев: разведка оценила последствия удара по аэродрому РФ на Кубани

Реклама
15:39

Только единицы найдут яблоко за 8 секунд: сложная загадка на проверку внимательности

15:37

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

15:34

Будет ли депортация уклонистов домой в Украину: заявление Кабмина

15:20

Король Чарльз не будет встречаться с Гарри: названа причина

15:16

"Жму руку! Обнимаю!" - кощунство вассала, которое привело войну в Украину, - Гладких о годовщине диалога Порошенко и Путина

15:08

Церковный праздник 1 мая: что запрещено делать в Страстную среду

15:00

Супер вкусный салат на Пасху 2024: изумительный рецепт, который потребуют всеВидео

14:38

Зеленский объявил о главном условии вступления Украины в НАТО

14:26

Снова невеста: Камалия подогрела слухи о новом замужестве

14:11

Хватал за интимные части тела: путиниста Депардье забрали в полицию

13:58

Что делать, если укусила пчела: врачи описали правильную последовательность действийВидео

13:51

Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами: в США раскрыли детали

13:29

Путинистка Успенская "прыснула ядом" в сторону Пугачевой

13:26

Жена Виктора Розового рассказала про состояние комика после ранения в голову

13:15

"Конечно лгут, что там тяжелый труд": рецензия на фильм "Каскадер"

13:03

РФ специально запустила именно такую ракету: стало известно, чем Россия ударила по ОдессеФотоВидео

12:47

В сети захейтели дочь путинистки Кудрявцевой за взрослое фото

12:19

Прогноз погоды на май 2024: где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями

12:17

"Это все наша Настя": Потап высказался о Насти Каменских

12:12

Оккупанты РФ преследуют две главные "цели": в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине

Реклама
11:59

Алина Гросу "слила" певицу Klavdia Petrivna и назвала ее настоящее имя

11:28

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

11:16

Член королевской семьи с визитом в Киеве: Елена Зеленская покорила стильным образом

11:14

"Будет обострение по всей линии фронта": Гетьман назвал опасную дату для Украины

11:02

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достиженияВидео

10:39

Китайский гороскоп на завтра 1 мая: Тигры - остерегайтесь, Лошадям - утрата близкого человека

10:32

Поздравления с годовщиной свадьбы - красивые слова и милые открытки

10:25

Войска РФ ударили по Харькову: прилеты в двух районах, подробностиВидео

10:01

Какой будет погода на Пасху: почти летние температуры и дожди

09:59

"А как же Мишель?": Позитив впервые публично представил свою любимую

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять