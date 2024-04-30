Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

Экс-президент США хочет, чтобы Европа увеличила размер помощи Украине.

https://glavred.info/politics/tramp-ugrozhaet-prekratit-pomogat-ukraine-i-vydvinul-svoe-uslovie-10561670.html Ссылка скопирована

Трамп угрожает прекратить помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Бывший президент США Дональд Трамп угрожает прекратить давать Украине деньги на военную помощь, если Европа не увеличит размер своей помощи. Об этом он заявил в интервью журналу Time.

Он акцентирует на том, что Россия может нанести больше вреда Европе, чем США.

"Я не буду давать (деньги Украине - ред.), если Европа не начнет уравнивать счет (выделенной помощи - ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить? ... На них (европейцев - ред.) гораздо больше повлияла (эта война - ред.). Между нами существует океан. Между ними (Европой и Украиной - ред.) этого нет", - сказал Трамп.

видео дня

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред