Оружие на 6 млрд долларов: США выделили самый большой пакет военной помощи Украине

Пакет будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot, дроны и другое оборудование, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

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США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: defense.gov

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 26 апреля, выделили Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн". Также об этом сообщается на сайте Минобороны США.

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"Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине", - сказал Остин.

Он отметил, что выделение такой суммы на помощь Украине позволит США приобрести оружие, которое изготавливают американские предприятия.

Также Остин добавил, что такой пакет помощи от Соединенных Штатов является крупнейшим.

"Он будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и другого оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - рассказал глава Пентагона.

Ранее издание Poltico сообщало, что США готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для украинских военных на общую сумму 6 миллиардов долларов. При этом издании отмечали, что такие поставки будут поступать в Украину в течение нескольких лет.

Что будет входить в пакет помощи

В Минобороны США сообщили, что в пакет помощи на 6 миллиардов долларов будут входить, в частности:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS,

оборудование и системы противодействия беспилотникам,

боеприпасы для реактивных систем с лазерным наведением,

многофункциональные радары,

противоартиллерийские радары,

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS,

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 152 мм,

высокоточные авиационные боеприпасы,

беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma (UAS) и т.п.

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись в целях синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – оно проходило на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату посредством Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

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