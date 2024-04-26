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Отношения США и Турции "дали трещину": Эрдоган отменил встречу с Байденом

Руслана Заклинская
26 апреля 2024, 20:36
Президент Турции должен был отправиться в США и впервые встретиться с президентом США в Белом доме.
Отношения США и Турции 'дали трещину': Эрдоган отменил встречу с Байденом
Эрдоган отложил визит в США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Соединенные Штаты, который должен был состояться 9 мая. Об этом сообщило турецкое издание OdaTV.

Во время этого визита Эрдоган должен был впервые встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Стороны планировали обсудить важные вопросы, в частности борьбу с терроризмом, ситуацию в Секторе Газа, а также оборонные проекты и экономические отношения между странами.

По данным СМИ, решение об отмене визита связано с принятием в США законопроекта о помощи Израилю, что, вероятно, вызвало недовольство лидера Турции. В рамках этого законопроекта США одобрили помощь Израилю в размере 26 миллиардов долларов.

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В то же время официальной информации об отмене визита нет. Некоторые издания утверждают, что Турция отложила визит из-за изменений в графике Эрдогана и сейчас обсуждается новая дата визита.

Позиция Турции относительно войны в секторе Газа

Боевики ХАМАСа совершили масштабное нападение на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к многочисленным жертвам и похищению людей. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в Секторе Газа, направленную на полное уничтожение ХАМАСа.

После атаки ХАМАСа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "военным преступником" и "оккупантом". В ответ на эти заявления Тель-Авив отозвал своих дипломатов из Турции.

Мирные переговоры России и Украины - заявления Турции

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что для Украины и России пришло время начать диалог о прекращении огня, однако это не означает "признание оккупации". Он подчеркнул, что нужно отделить вопрос прекращения огня от вопроса суверенитета.

Также Турция предлагает провести мирный саммит по войне в Украине с участием президента Украины Зеленского и российского диктатора Путина. Однако президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил, что России нет места на этом саммите.

Кроме этого, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на аналог Минского формата, где Россия могла бы диктовать свои условия. Российским представителям не будет места на Саммите мира, пока не будут выработаны механизмы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

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