'Доверие подорвано': Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

Из-за задержек в поставках обещанных видов оружия и боеприпасов доверие Украины к западным союзникам "подорвано". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии Reuters по итогам однодневного визита в Киев.
Он отметил, что такие инциденты указывают на необходимость пересмотра координации международной военной помощи Украине.
"Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение бремени", - сказал Столтенберг.
В качестве примеров неудач союзников по НАТО он привел то, что Конгресс США потратил шесть месяцев на утверждение пакета помощи для Украины на сумму 60 миллиардов долларов, а европейские страны предоставили значительно меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано. Эти недостатки существенно сказались на поле боя, поскольку Россия сумела перехватить инициативу, в то время как украинские войска были вынуждены перейти к обороне из-за недостатка боеприпасов.
"Конечно, тот факт, что мы не выполнили то, что обещали, подорвал ... доверие", - сказал Столтенберг.
После однодневных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками он подчеркнул, что Киев остается верным своим союзникам и сейчас от них зависит, будут ли они выполнять свои обязательства.
Столтенберг выразил мнение, что одним из путей для предотвращения будущего дефицита военной помощи Украине является усиление координационной роли НАТО и разработка многолетнего плана, в котором четко определен вклад, ожидаемый от каждого члена Альянса.
Он обратился к 32 странам-членам НАТО с этим предложением, подчеркнув, что оно должно быть подкреплено значительными финансовыми обязательствами. По данным дипломатических источников, разговор идет о 100 миллиардах евро (107 миллиардов долларов) на пять лет.
"Это облегчит планирование. Будет понятно, что ожидается от каждого члена Альянса. И тогда НАТО сможет играть большую роль в обеспечении того, чтобы члены Альянса действительно выполняли то, о чем они объявили", - сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что такой шаг будет важной инвестицией в собственную безопасность членов НАТО. Он отметил, что эти средства будут составлять лишь небольшой процент от того, что Соединенные Штаты и их союзники потратили в Ираке и Афганистане.
"Там мы говорим о триллионах, а в Украине мы говорим о миллиардах. Но на самом деле мы имеем дело с реальным вызовом для нашей безопасности - более агрессивной Россией", - сказал он.
Решение о военной помощи Украине от США
23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.
Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
Военная помощь для Украины - заявления Столтенберга
Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 апреля Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев с необъявленным визитом.
Он заявил, что чиновники НАТО выражают намерение поддержать Украину в ее стремлении стать членом Североатлантического альянса. Он также отметил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения войны с Россией.
Зеленский подтвердил, что во время конфликта в Европе интеграция в Евроатлантический союз Украины не состоится из-за отсутствия политического согласия среди стран-членов НАТО.
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