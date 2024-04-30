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Зеленский объявил о главном условии вступления Украины в НАТО

Андрей Ганчук
30 апреля 2024, 14:38
Украину примут в Североатлантический альянс, со временем вопрос совместимости стандартов блока и ВСУ поднимать не будут, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, НАТО
Украина вступит в НАТО, когда победит ввойне РФ - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украина вступит в НАТО, однако только после победы в войне с агрессором Россией. Во время войны евроатлантической интеграции не будет из-за отсутствия политического согласия по данному вопросу среди стран-членов Альянса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис президента, во время встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и офицерами, которые проходят курсы по стандартам НАТО, он поделился своей точкой зрения относительно вступления Украины в коллективный блок безопасности Запада.

"По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, у кого-то есть просто скепсис из-за этого", - сказал Зеленский.

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По его словам, только победа определит политическое решение по Украине в НАТО.

"Вопрос о НАТО, это – как правильно сказал генеральный секретарь (Столтенберг, – ред.) – вопрос большинства. А большинство – это вопрос политический. А чтобы политически Украину взяли в Альянс, для этого нужна победа", - считает президент.

Также гарант предположил, что когда Украина начнет вступать в Альянс, уже не будет дискуссий по поводу совместимости стандартов НАТО и ВСУ.

Кроме того, как полагает президент, одна из причин сегодняшней войны – то, что украинское государство не состоит в Альянсе.

"Еще много лет назад был также соответствующий скепсис некоторых членов, и Россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог. Она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, а чтобы в Евросоюз не взяли, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния Российской Федерации", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Вступление Украины в НАТО – главные новости:

Украину могут не пригласить в НАТО на саммите в июле, предположил помощник генерального секретаря блока по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге. Чиновник сказал, что блок ожидает от Киева проведения реформ в сфере безопасности, а также политических преобразований.

На саммите НАТО в Вашингтоне страны должны обсудить "дорожную карту" вступления Украины в Альянс, сказал госсекретарь США Энтони Блнинкен. По словам дипломата, ранее Киев уже заверили втом, что украинское государство вступит в блок.

Украину вряд ли удастся принять в НАТО в июле, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сомневается в том, что спустя 3 месяца все 32 страны Альянса согласятся с евроатлантической интеграцией Украины.

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