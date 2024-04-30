Оккупанты уже 'отгребли': в ОВА рассказали, готовит ли РФ наступление на Харьков

Последние несколько месяцев РФ проводила замену подразделений на Харьковщине, теперь они участвуют в штурмах.

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Россия давит на оборону ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Продолжается накопление российских оккупантов на севере Харьковщины, однако эти подразделения Россия перебрасывает на горячие направления фронта - Купянское, Лиманское или Донецкое. По состоянию на 30 апреля речь не идет о формировании наступательных группировок на Харьков, подчеркнул глава ОВА Олег Синегубов.

"Враг уже активно накапливает свои войска. Последние два месяца враг проводил фактически замену своих подразделений, которые потеряли свою боеспособность. Они уже приступили к активным штурмовым действиям", - пояснил Синегубов.

В частности, противник продолжает штурмовать позиции ВСУ на Купянском направлении, а на Лиманском - враг своего уже "отгреб".

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Синегубов утверждает, что количество российских солдат в Харьковской области не изменилось за последние 10 месяцев - что на Купянском направлении, что на севере области.

"На севере Харьковщины речь идет о 20 тысячах войск, однако эта цифра не меняется уже так же 10 месяцев. Просто там сначала идет накопление, после чего эти войска передислоцируются на Купянское, на Лиманское или Донецкое направления. Потому что там - логистическая развязка. Там есть аэропорт, подвоз боеприпасов и т.д.", - пояснил глава ОВА.

Новости с фронта - актуальная ситуация на передовой

Российские оккупанты за последнюю неделю захватили около 6 сел на востоке Украины. Это происходит в тот момент, пока ВСУ ждут военной помощи от западных партнеров.

На Авдеевском направлении украинские военные были вынуждены отойти на новую линию обороны на несколько километров на запад. Ситуация еще больше осложняется тем, что оккупанты прорвали северную часть этой оборонительной линии.

По словам аналитика Сергея Згурца, враг расширяет плацдарм от Новобахмутовки и Новокалиново и движется в сторону Новоалександровки. Самая сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях. Россия пытается развивать наступление западнее Авдеевки.

При этом в Институте изучения войны пока не видят, где оккупанты сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.

Кроме того, захватчики безуспешно штурмуют остров Нестрига в Херсонской области, который недавно взяли под свой контроль Силы обороны Украины. В частности, утром 30 апреля оккупанты уже совершили два штурма острова. Оба были неудачными. Враг понес потери и отступил.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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