Украина получит 100 ракет для Patriot: Писториус объявил о мощном пакете помощи

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине.

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Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, US Army

Украина получит 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Их передаст Германия вместе с союзниками. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине от Германии. Немецкий министр отметил, что во время недавней поездки в Одессу увидел последствия ударов российских оккупантов по городу.

"Особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставке значительного количества перехватчиков для Patriot - одной сотни", - заявил министр. видео дня

По словам Писториуса, более 30 ракет для Patriot из 100 уже передали. Министр обороны Германии подчеркнул, что ракеты его страна передает в рамках инициативы, в которой участвуют Дания, Нидерланды и Норвегия.

"32 из этих перехватчиков уже были переданы за последние два дня, а остальные 68 будут предоставлены в ближайшие недели", - сказал Писториус.

Также в скором времени Украине передадут противотанковое оружие, компоненты для артиллерийских боеприпасов, несколько тысяч ударных дронов и антидроновое оборудование, а также ручное оружие, в частности снайперские винтовки.Немецкий министр подчеркнул, что такая помощь будет способствовать защите инфраструктуры Украины и поможет сохранить жизнь мирных людей.

Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Передача Украине систем ПВО - что известно о ЗРК "Patriot"

Как ранее сообщал Главред, правительство Германии рассматривает возможность отправить в Украину еще одну зенитно-ракетную батарею Patriot для усиления украинской противовоздушной обороны.

Украина получит от Германии новые системы противовоздушной обороны, в частности "Patriot", ракеты и боеприпасы. Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об этом 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Кроме этого, на вопрос о поставках Taurus в Киев, Шольц не ответил. Вместо этого, он напомнил, что Германия активно расширяет поставки систем ПВО в Украину, в частности "Patriot", и надеется на поддержку других стран в этом вопросе.

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