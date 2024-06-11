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Мобилизация, Taurus и переговоры с Россией: Зеленский посетил Шольца

Яна Ставская
11 июня 2024, 15:43
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Встреча проходит накануне Саммита мира Украины в Швейцарии. В Германии ответили, при каких условиях поддержат участие России в переговорах.
Мобилизация, Taurus и переговоры с Россией: Зеленский посетил Шольца
Шольц и Зеленский встретились в Берлине / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Во вторник, 11 июня, президент Владимир Зеленский наведался к немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Визит состоялся на фоне крупного наступления России на Харьковщину, вооруженных провокаций РФ на Сумщине и - самое главное - разрешения ряда стран Запада, в частности ФРГ, для ВСУ бить своим оружием по территории страны-агрессора.

О чем говорили Шольц и Зеленский в Берлине 11 июня - читайте ниже на Главреде главное из итогов встречи лидеров.

Россия должна продемонстрировать желание - позиция Германии по Саммиту мира

Шольц во время пресс-конференции еще раз подчеркнул, что Берлин приветствует усилия Украины по разработке плана завершения войны и поддерживает проведение Саммита мира в Швейцарии.

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В то же время он назвал это мероприятие только началом "такого движения".

"Конечно, Россия должна сделать свой вклад для мирного пути развития. То есть, отвести войска. Мы этого не видим, но это нужно", - пояснил Шольц.

В свою очередь, Зеленский отметил, что "главное - не отдать инициативу России".

"Их видение завершения войны было продемонстрировано в первые дни полномасштабного вторжения - полная оккупация нашего государства", - пояснил Зеленский.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

На Саммите будут рассматриваться прежде всего три вопроса - ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение украинских детей, похищенных Россией, и обмен пленными.

"Революция" в генерации и быстрое восстановление мощностей

Зеленский ответил, что 80% тепловой генерации в Украине и треть гидрогенерации были просто уничтожены Россией . В более короткой перспективе должно реализоваться также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить.

"До зимы. Это так важно. В течение следующих трех-четырех месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От вас просим оборудование с ваших остановленных электростанций и финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас, сохранить нормальную жизнь", - сказал глава государства.

Украина, по его словам, просит в этом вопросе максимального лидерства Германии, прежде всего для экспорта, кредитного финансирования проектов и европейской экспертизы, реального опыта, подтвержденного, в частности, немецкими общинами.

Taurus и Patriot для Украины

На вопрос, не пересмотрит ли Берлин свою категорическую позицию относительно поставок Киеву Taurus, Шольц так и не ответил.

Зато канцлер ФРГ напомнил, что Германия расширяет и постоянно работает в секторе передачи Украине систем ПВО. В частности, Киев получит новые системы противовоздушной обороны, в том числе один комплект "Patriot", уже в ближайшие "недели и месяцы ".

"Надеюсь, мы сможем и до других довести (мнение, - Главред), чтобы они приложили больше усилий по помощи в ПВО", - сказал он.

За текущие сутки Россия использовала 135 авиабомб, ответил Зеленский.

"С этим никто не справится. Нужны системы ПВО, нужны комплексные решения. Об этих комплексных решениях мы с Олафом и говорили. О некоторых вещах надо говорить тихо, пока они не решены", - отметил президент Украины.

Возвращение украинцев и вопрос мобилизации

Зеленский призвал украинцев не ждать завершения войны и возвращаться на восстановление.

"Я считаю, что будет большая мотивация... восстанавливать инфраструктуру, работать на тех или иных предприятиях, чтобы помогать армии", - сказал он.

Позже глава государства добавил, что абсолютно трезво смотрит на вопрос мобилизации в Украине .

При этом "настал момент", когда Запад должен передать все необходимое вооружение, чтобы ВСУ могли вытеснить российских оккупантов.

"Не настал ли тот момент, чтобы партнеры Украины предоставили нам все оружие, чтобы выбросить россиян? Настал. Что касается мобилизации - я абсолютно трезво на это смотрю. Мобилизация продолжается с первого дня. Этот вопрос есть в обществе, идет война. Но если мы хотим сохранить государство, нам его надо отстоять", - подытожил Зеленский.

  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП
  • Зеленский посетил Германию 11 июня
    Зеленский посетил Германию 11 июня Фото: ОП

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война в Украине Владимир Зеленский Олаф Шольц война России и Украины
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