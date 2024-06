Путин может потерять Крым: появился сценарий возвращения полуострова без захода ВСУ

Успешные действия ВСУ в Черном море и удары по стратегическим объектам на территории временного оккупированного Крыма сделали российских военных полностью незащищенными. Если Украина заглушит все артерии снабжения страны-агрессора и дождется исчерпания ресурсов противника на полуострове, Путин вынужден будет превратить Крым в переговорный пункт, пишет Том Шарп для The Telegraph.

Сейчас у России фактически остались две главные логистические артерии - Керченский мост и новая железная дорога. С первым ВСУ уже дважды довольно успешно справлялись - мощные удары в октябре 2022 года и июле 2023 года настолько повредили мост, что восстановить его функционирование на 100 процентов Россия не может до сих пор.

Поэтому оккупанты и построили железнодорожный путь через сухопутный мост, что позволяет врагу переправлять больше боеприпасов. Однако долго ли будет действовать этот логистический путь - интересный вопрос, ведь Украина имеет возможности уничтожить переправы как и Крымского, так и сухопутного моста РФ.

Это заметно и по волнениям самого противника, который выставляет заградительные баржи на южной стороне Керченского пролива. Однако, как пишет Шарп, любые российские препятствия будут одинаково неэффективными против ракеты, оснащенной технологией защиты, скачками частоты и резервными системами инерциальной навигации.

Кто такой Том Шарп?

Том Шарп - бывший офицер Королевского флота. Он является выпускником Advanced Command and Staff Course, который проводит курсы в Объединенном командно-штабном колледже Великобритании, пишет The Telegraph.