Путин может потерять Крым: появился сценарий возвращения полуострова без захода ВСУ

Освобождение Крыма от оккупантов станет ударом ниже пояса для Путина. Сейчас Украина сдвинула с места процесс сжатия вражеской группировки на полуострове.

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ВСУ могут вернуть Крым без десантирования войск / Коллаж: Главред, фото: flickr

Успешные действия ВСУ в Черном море и удары по стратегическим объектам на территории временного оккупированного Крыма сделали российских военных полностью незащищенными. Если Украина заглушит все артерии снабжения страны-агрессора и дождется исчерпания ресурсов противника на полуострове, Путин вынужден будет превратить Крым в переговорный пункт, пишет Том Шарп для The Telegraph.

Сейчас у России фактически остались две главные логистические артерии - Керченский мост и новая железная дорога. С первым ВСУ уже дважды довольно успешно справлялись - мощные удары в октябре 2022 года и июле 2023 года настолько повредили мост, что восстановить его функционирование на 100 процентов Россия не может до сих пор.

Поэтому оккупанты и построили железнодорожный путь через сухопутный мост, что позволяет врагу переправлять больше боеприпасов. Однако долго ли будет действовать этот логистический путь - интересный вопрос, ведь Украина имеет возможности уничтожить переправы как и Крымского, так и сухопутного моста РФ.

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Это заметно и по волнениям самого противника, который выставляет заградительные баржи на южной стороне Керченского пролива. Однако, как пишет Шарп, любые российские препятствия будут одинаково неэффективными против ракеты, оснащенной технологией защиты, скачками частоты и резервными системами инерциальной навигации.

Кто такой Том Шарп? Том Шарп - бывший офицер Королевского флота. Он является выпускником Advanced Command and Staff Course, который проводит курсы в Объединенном командно-штабном колледже Великобритании, пишет The Telegraph.

То есть у ВСУ есть возможность одновременно нанести удары по двум важнейшим объектам РФ во временно оккупированном Крыму - это сразу бы уменьшило способность России использовать его как большую базу.

Кроме этого Шарп подчеркивает, что в России подходит момент кризиса с человеческим ресурсом. Недавно появилось сообщение, что РФ вербует все больше африканцев, поскольку не способна перекрыть потери заключенными.

Много российских войск пришлось оттянуть командованию страны-агрессора и после неудачного наступления на Харьков. Так, возможно, сейчас самое время разгромить российские войска? Можно было бы, например, отправить украинский десант в Крым, однако автор считает, что у Запада есть "аллергия на риск" и такое решение восприняли бы как немыслимое, хотя операция имеет шанс на успех.

"Некоторые даже начали размышлять, не наступил ли момент для высадки десанта. Украинцы уже приложили решительные усилия, чтобы переправиться через Днепр, но классический десант - это обход врага с фланга. Высадка в Крыму позволит избежать необходимости наступать на подготовленную оборону, как на существующей линии фронта", - говорится в статье.

Но до десантирования украинских войск дело скорее всего и не дойдет. Украина уже фактически держит огневой контроль над Крымом, готовится нанести удары как минимум по одной ключевой артерии РФ - Крымскому мосту. После этого останется дело за малым.

"Заглушите артерии, усиливайте оцепление и дождитесь, пока ракеты, боеприпасы и основные ресурсы иссякнут. А потом наблюдайте за тем, как растут счета, поскольку Путин вынужден тратить ресурсы, чтобы удержать полуостров, при этом не достигнув ничего, кроме проигрыша пропаганды. Добавьте к этому фактор неудобства, и Крым станет не просто уменьшенной оперативной базой, но и переговорным пунктом, который имеет стратегическое значение для конфликта в целом", - отмечает Шарп.

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Операции ВСУ во временно оккупированном Крыму

Из-за успешных ударов ВСУ по Крыму, российские оккупанты на захваченном полуострове усиливают фортификации, прячут корабли и ждут украинский десант. Враг укрепляет и объекты, направленные на защиту Крымского моста.

Недавно спецподразделение департамента ГУР МО уничтожило в Крыму российский буксир "Сатурн". Однако это не самое важное, что создало проблемы для россиян. Украинцы сумели прорвать боновые заграждения россиян, и теперь могут добраться до любой бухты в Крыму.

Российские оккупанты немедленно перебрасывают установки ПВО в Крым из Мариуполя - все это на фоне успешных ракетных ударов ВСУ по захватчикам на полуострове.

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