Когда ВСУ смогут 'зачистить' Крым от оккупантов: ответ эксперта

Сложно сказать, когда закончится воздушная кампания по Крыму, потому что неизвестны результаты предыдущих ударов.

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Железнодорожный мост РФ должен быть целью №1, считает Жирохов / Коллаж: Главред, фото: eucom.mil, lrt.lt, google map

Военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов оценил ситуацию по "зачистке" временно оккупированного полуострова Крым от российских захватчиков с воздуха. По его словам, сделать какие-либо выводы сложно, поскольку результаты предыдущих ударов ВСУ по российской армии на полуострове неизвестны.

Жирохов отметил, что у россиян на оккупированном полуострове очень мощная ПВО.

"Часть наших ракет они сбивают и эффективность их систем довольно высока. К тому же у нас нет полной информации о том, насколько поражена какая-либо цель. Видеозаписи местных и информация Генерального штаба - это все, чем можем оперировать. Полноценной картины у нас нет. Мы не можем говорить, когда закончится воздушная кампания по Крыму, потому что не знаем результатов предыдущих ударов", - сказал эксперт в интервью Главреду.

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Жирохов также ответил на вопрос, помогут ли ракеты ATACMS и Storm Shadow, а также самолеты F-16 разрушить сухопутный коридор и укрепления россиян на оккупированном юге.

"В войне очень трудно поражать железнодорожные пути. Железнодорожный путь, который простирается от Ростова-на-Дону до захваченного Крыма, имеет узкое горлышко. Я говорю о двух мостах, которые находятся на Чонгаре, прежде всего - железнодорожном. И почему железнодорожный мост до сих пор не разрушен, непонятно. Это должна быть цель №1", - сказал он.

Удары по России западным оружием

США разрешили Украине бить HIMARS по России в приграничье Харьковской области. Однако дальнобойными ракетами ATACMS наносить удары по российской территории по-прежнему запрещено.

Позже Германия разрешила Украине использовать немецкое оружие в приграничье Харьковской области.

Израильский военный эксперт, журналист Сергей Ауслендер считает, что Соединенные Штаты могли бы выделить Украине около 300 ракет ATACMS с перспективой их применения по территории агрессора России. Такая потенциальная помощь способна существенно усилить ВСУ.

Ракеты ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

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