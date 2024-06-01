Удары ATACMS по России: эксперт рассказал, сколько ракет США могут дать Украине

США переходят на новую оперативно-тактическую ракету и могли бы существенно усилить Украину своими старыми запасами ATACMS, считает Сергей Ауслендер.

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США потенциально могли бы дать Украине 300 ракет ATACMS – Ауслендер / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Соединенные Штаты могли бы выделить Украине около 300 ракет ATACMS с перспективой их применения по территории агрессора России. Такая потенциальная помощь способна существенно усилить ВСУ. Об этом заявил израильский военный эксперт, журналист Сергей Ауслендер.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ракеты ATACMS производились даже после того, как было принято решение по поводу снятия их с вооружения. Поэтому у американцев их достаточно много.

"Безусловно, вопрос количества ракет, которые предоставят, имеет значение. Если речь пойдёт о предоставлении американцами, к примеру, 300 ракет ATACMS, это станет существенным усилением. В США уже снимают ATACMS с вооружения, у них приличное количество таких ракет. Американцы переходят на новую оперативно-тактическую ракету для своих наземных войск и запасы ATACMS (которые производились и после решения о снятии их с вооружения) могли бы передать вам. Передача трёх сотен ракет особо не скажется на боеспособности американской армии, а вот для вас это будет весьма существенное усиление. Появится возможность потенциально уничтожить 300 серьёзных военных целей", - отметил эксперт.

Также он добавил, что пока сложно сказать, предоставит ли Германия ракеты Taurus

"Понятия не имею. Шольц, как заведённый, постоянно говорит, что нельзя допускать эскалации, и его риторика наводит на мысль, согласно которой дело вовсе не в эскалации, а в чём-то другом. Какая причина – можно лишь догадываться. Даже в Германии уже раздаются голоса о том, что хватит заниматься ерундой и пора предоставить Украине Taurus. Но пока Шольц категорически против", - подчеркнул Сергей Ауслендер.

Смотрите видео, в котором Ауслендер рассказал, сколько ракет ATACMS могли бы получить ВСУ:

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Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.

Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.

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