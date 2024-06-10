Пожар на позициях С-300 в Крыму зафиксировал спутник: опубликованы снимки

Масштабный пожар на месте расположения позиций оккупационной ПВО С-300/С-400 в Крыму появился на спутниковых снимках. Пожар произошел после ракетной атаки ВСУ в понедельник утром, 10 июня.
Журналистами проекта "Схемы" отмечается, что на спутниковых снимках Planet Labs видны последствия масштабного пожара неподалеку от железной дороги в городе Джанкой.
"Сейчас качество спутниковых снимков не дает возможности точно установить тип пораженной техники. Впрочем, видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а впоследствии неподалеку также построили и фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.видео дня
Опрошенные СМИ эксперты не исключают, что в этом месте российские оккупанты могли разместить РЛС "Подлет", который использовался в комплексе вместе с С-300/С-400. Однако аналитики допускают и поражение другого военного объекта.
Удар по Крыму 10 июня - главное
Украинские военные поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400 в Джанкое. Как отметил Генштаб, ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника".
Согласно сообщению украинских военных, ВСУ также нанесли удары по двум зенитным ракетным дивизионам С-300, расположенных возле Черноморского и Евпатории в оккупированном Крыму.
Радио Свобода
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