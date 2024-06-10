Пожар на позициях С-300 в Крыму зафиксировал спутник: опубликованы снимки

По данным Генштаба, ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена российской ПВО.

https://glavred.info/ukraine/pozhezhu-na-poziciyah-s-300-v-krimu-zafiksuvav-suputnik-opublikovano-znimki-10571948.html Ссылка скопирована

ВСУ нанесли мощные удары по оккупантам в Крыму / Коллаж Главреда. Фото: Схемы, скриншот видео

Масштабный пожар на месте расположения позиций оккупационной ПВО С-300/С-400 в Крыму появился на спутниковых снимках. Пожар произошел после ракетной атаки ВСУ в понедельник утром, 10 июня.

Журналистами проекта "Схемы" отмечается, что на спутниковых снимках Planet Labs видны последствия масштабного пожара неподалеку от железной дороги в городе Джанкой.

"Сейчас качество спутниковых снимков не дает возможности точно установить тип пораженной техники. Впрочем, видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а впоследствии неподалеку также построили и фортификационные сооружения", - говорится в сообщении. видео дня

Опрошенные СМИ эксперты не исключают, что в этом месте российские оккупанты могли разместить РЛС "Подлет", который использовался в комплексе вместе с С-300/С-400. Однако аналитики допускают и поражение другого военного объекта.

Удар по Крыму 10 июня - главное

Украинские военные поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400 в Джанкое. Как отметил Генштаб, ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника".

Согласно сообщению украинских военных, ВСУ также нанесли удары по двум зенитным ракетным дивизионам С-300, расположенных возле Черноморского и Евпатории в оккупированном Крыму.

Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред