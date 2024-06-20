Часов без электроэнергии будет больше: новый график отключений на 20 июня

Вследствие ночной российской атаки объем ограничения потребления э/э увеличен.

https://glavred.info/ukraine/chasov-bez-elektroenergii-budet-bolshe-novyy-grafik-otklyucheniy-na-20-iyunya-10574411.html Ссылка скопирована

РФ ударила по энергетическим объектам / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

НЭК "Укрэнерго" увеличила объем ограничений электроэнергии потребителям из-за ночной массированной атаки РФ на энергосистему.

"Вследствие ночной российской атаки объем ограничения потребления э/э увеличен с 11:00", – говорится в ее сообщении в Telegram-канале в четверг утром.

Отметим, что "Николаевоблэнерго" в своем Телеграм-канале сообщило, что дополнительные очереди отключений будут задействоваться уже с 11:00 вместо прогнозируемых накануне 15:00.

видео дня

/ t.me/Ukrenergo

Удары РФ по энергообъектам Украины

Как известно, в ночь на 20 июня РФ нанесла массированный удар по объектах энергетической инфраструктуры в четырех областях, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня ночью российские БпЛА нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях. Последствия уточняются", - сказано в сообщении.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред