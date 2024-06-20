Ядерный шантаж Путина: эксперт назвал направления вероятного удара РФ

Поражение РФ в войне будет свидетельствовать о личном поражении Владимира Путина, говорит Дмитрий Снегирев.

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Владимир Путин грозит ядерными маневрами / Колаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко о том, что диктатора Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия в случае разгрома российской армии в Украине.

"Цитата Литвиненко как раз подчеркивает возможность подобного сценария. Фактически Российская Федерация загнана в угол - там прекрасно понимают, что дальнейший ход боевых действий российская экономика не вытягивает", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что экономические санкции, как бы их ни критиковали, влияют на состояние российского ВПК и российской экономики.

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"Но проиграть в этой войне Путин не может, потому что на карту поставлено очень много для РФ. Не только в плане территориальных приобретений, но и дальнейшего общего порядка безопасности в Европе и в мире. Поражение Российской Федерации будет свидетельствовать о личном поражении Путина и, соответственно, фактическое сведение Российской федерации на маргинал", - говорит он.

Собеседник уверен в том, что это хорошо понимают в Российской Федерации, почему и идут на повышение ставок - проведение второго этапа ядерных учений на территории Республики Беларусь.

"А это уже давление непосредственно на страны НАТО, в первую очередь Польшу и страны Балтии, а также возможность реализации сценария так называемого Сувалкского коридора и непосредственное военное вторжение на территорию Беларуси и ряда стран Балтии", - добавил Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ядерные угрозы РФ – главные новости по теме

Ранее в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина. Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы – капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

/ Инфографика: Главред

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