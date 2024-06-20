"Сделали разгром": в Киеве изуродовали могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко

На Аскольдовой могиле в Киеве неизвестные совершили надругательство над могилами трех погибших воинов. Родственники и близкие требуют, чтобы виновные были наказаны.

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Неизвестные совершили надругательство над могилами трех погибших воинов Украины / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео Alina Mykhailova

В ночь на 20 июня на могилах погибших воинов Дмитрия Коцюбайло, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко на Аскольдовой могиле неизвестные лица устроили разгром. Об этом сообщила руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова в Facebook.

На опубликованном в сети видео видно, что преступники на могилах повредили портреты погибших защитников, сорвали таблички, разбили лампадки на мемориале-триптихе "Иловайск. ДАП. Дебальцево" и разрисовали флаги.

Михайлова отметила, что семьи и друзья восстановят соответствующее состояние могил. Однако, по ее словам, никто не оставит злоумышленников без наказания, найдут всех причастных к разгрому.

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"Я прошу правоохранительные органы кроме того, что обратить внимание на этот инцидент - обеспечить парк Аскольдова могила охраной. Я обращалась год назад. Обращаюсь и сейчас", - подчеркнула руководитель медицинской службы "УЛЬФ".

Скрин из телеграмма Главред

Смотрите видео с места разгрома могил погибших украинских воинов:

Впоследствии Киевская городская прокуратура сообщила о начале расследования по факту надругательства над могилами защитников Украины.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту надругательства над могилами защитников Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Уже начаты оперативные следственные и розыскные действия по установлению личности женщины, совершившей надругательство. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Кто такая Алина Михайлова? Алина Михайлова - украинский волонтер, офицер ВСУ, активистка. Депутат Киевского городского совета IX созыва. Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им .Дмитрия Коцюбайло. В 2022 году вошла в список "30 до 30: лицо будущего" от "Forbes". С 2017 года была в отношениях с украинским добровольцем, командиром 1 ОМБ "Волки Да Винчи", Героем Украины Дмитрием Коцюбайло, который погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут.

Гибель украинских воинов - что известно

В Киеве 19 апреля состоялись похороны военного и волонтера Павла Петриченко, который погиб на фронте за день до своего 32-летия 15 апреля во время выполнения боевого задания.

29 августа 2023 года в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве попрощались с Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Его жизнь оборвалась 25 августа в результате авиакатастрофы в Житомирской области. Пилоту было всего 30 лет.

9 марта 2023 года на Прикарпатье попрощались с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло с позывным "Да Винчи". О смерти 27-летнего защитника стало известно 7 марта. Он погиб в тяжелых боях под Бахмутом.

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