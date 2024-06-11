'Шурочки больше нет': на войне погибла известная стилистка Александра Рязанцева

Перед полномасштабным вторжением РФ "Ялта" работала стилисткой и художницей по костюмам в "Квартале 95" и на проекте "Орел и Решка".

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На фронте погибла Александра "Ялта" Рязанцева / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

На фронте погибла военнослужащая Александра "Ялта" Рязанцева. До начала полномасштабного вторжения женщина работала стилистом в нескольких известных проектах и даже одевала Владимира Зеленского. О гибели сообщила ее сестра Валерия Рязанцева.

"К большому сожалению, Шурочки больше нет...", - сообщила сестра Валерия.

На прошлой неделе Шуре Рязанцевой исполнилось 40 лет. В свой день рождения защитница сообщила, что недавно присоединилась к новому военному подразделению при ДШВ.

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"Пишут что Шура Рязанцева погибла... не верю... недавно ей исполнилось 40, поздравляли ее... ну как так, наша Ялта... Ты так хотела вернуться домой Ялточка, вечная память, прекрасная", - написала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Что известно об Александре Рязанцевой

Александра была уроженкой Крыма. Перед полномасштабным вторжением РФ она работала стилисткой и художницей по костюмам. Женщина одевала актеров "Квартала 95", проекта "Орел и Решка", руководила службой стиля на телеканале "Интер" и даже была личной стилисткой президента Владимира Зеленского.

Во время Революции Достоинства помогала раненым. После оккупации полуострова россиянами она уехала в Крым, где ее пять дней в марте 2014 года продержали в плену.

В начале полномасштабного вторжения РФ она решила присоединиться к рядам ВСУ. Прошла нелегкий путь от территориальной обороны до службы в десантно-штурмовых войсках.

Шура активно собирала средства для Вооруженных сил Украины. На свой 40-й день рождения, 2 июня, она решила собирать средства на амуницию для военного подразделения.

"Сегодня мне 40 лет... недавно я присоединилась к новому военному подразделению при ДШВ, хочу собрать для обновления амуниции", - написала она в свой день рождения.

Гибель военных ВСУ - последние новости

Как сообщал Главред, на передовой погиб Денис Зеленый, герой известного ролика "Ду ю спік паски?". Денис служил в бригаде Нацгвардии "Буревій" и участвовал в боях в Серебрянском лесу.

На войне погиб 21-летний военный парамедик "Азова" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". Назарий был одним из самых молодых защитников "Азовстали", получил ранения, прошел плен и вернулся снова в армию.

На фронте погиб известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко. Ему было 30 лет. С начала российского вторжения Пелешенко вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну.

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