4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать 21 июня

21 июня церковь почитает память святого мученика Юлиана Тармийского. Как сообщает Главред, его отец был язычником, а мать - христианкой. После смерти отца его мать воспитывала сына в христианской вере.
В возрасте 18 лет он был арестован во время преследований христиан и доставили в суд. Юлиану предложили отречься от веры и принести жертву языческим богам, однако он отказался. После этого парня избивали, пытали, издевались над ним, но он не отрекся от веры. Тогда Юлиана засунули в мешок с песком и ядовитыми змеями, после чего бросили в море. Тогда тело волны вынесли на берег, его нашли христиане и похоронили.
Что можно делать 21 июня
- В этот день можно работать на огороде. Этот день считается благоприятным для таких работ.
- В этот день нужно обратить внимание на сны, приснившиеся в ночь на 21 июня. Предки считали, что такие сны вещие и они пытаются предупредить вас о чем-то важном.
- В этот день нужно приготовить липовый порошок. Нужно растереть цветы липы и считается, что такой порошок поможет вылечить раны, остановить кровотечение.
Что нельзя делать 21 июня
1. Нельзя 21 июня рубить липу. Предки верили, что подобное принесет в жизнь беду.
2. Нельзя 21 июня рассказывать о своей любви. Считается, что это принесет проблемы в личной жизни.
3. Нельзя 21 июня ссориться с родными. Иначе эта ссора затянется надолго.
4. Нельзя 21 июня выносить мусор и мыть пол. Предки верили, что тогда можно потерять свое счастье.
Приметы 21 июня
- Если в этот день лягушки прыгают возле водоема, то скоро будет дождь.
- Если в этот день вокруг звезд видно светлые круги, то будет хорошая погода.
- Если в этот день гроза, то непогода затянется надолго.
- Если этим утром листья кувшинки не поднимаются над водой, то после обеда будет дождь.
Что стоит учитывать читателю
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