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4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать 21 июня

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2024, 17:01
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Что можно делать 21 июня. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды, проблем в личной жизни и потере счастья.
приметы
Что нельзя делать 21 июня / фото: pixabay

21 июня церковь почитает память святого мученика Юлиана Тармийского. Как сообщает Главред, его отец был язычником, а мать - христианкой. После смерти отца его мать воспитывала сына в христианской вере.

В возрасте 18 лет он был арестован во время преследований христиан и доставили в суд. Юлиану предложили отречься от веры и принести жертву языческим богам, однако он отказался. После этого парня избивали, пытали, издевались над ним, но он не отрекся от веры. Тогда Юлиана засунули в мешок с песком и ядовитыми змеями, после чего бросили в море. Тогда тело волны вынесли на берег, его нашли христиане и похоронили.

Что можно делать 21 июня

  • В этот день можно работать на огороде. Этот день считается благоприятным для таких работ.
  • В этот день нужно обратить внимание на сны, приснившиеся в ночь на 21 июня. Предки считали, что такие сны вещие и они пытаются предупредить вас о чем-то важном.
  • В этот день нужно приготовить липовый порошок. Нужно растереть цветы липы и считается, что такой порошок поможет вылечить раны, остановить кровотечение.

Что нельзя делать 21 июня

1. Нельзя 21 июня рубить липу. Предки верили, что подобное принесет в жизнь беду.

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2. Нельзя 21 июня рассказывать о своей любви. Считается, что это принесет проблемы в личной жизни.

3. Нельзя 21 июня ссориться с родными. Иначе эта ссора затянется надолго.

4. Нельзя 21 июня выносить мусор и мыть пол. Предки верили, что тогда можно потерять свое счастье.

Приметы 21 июня

  • Если в этот день лягушки прыгают возле водоема, то скоро будет дождь.
  • Если в этот день вокруг звезд видно светлые круги, то будет хорошая погода.
  • Если в этот день гроза, то непогода затянется надолго.
  • Если этим утром листья кувшинки не поднимаются над водой, то после обеда будет дождь.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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