УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Что можно и нельзя делать 22 июня: приметы в Троицкую поминальную субботу

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2024, 16:26
53
Что нельзя делать 22 июня. Строгие запреты и приметы, которые уберегут от беды и нечисти.
приметы
Что нельзя делать 22 июня / фото: pixabay

22 июня церковь почитает память святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Также в этот день отмечают Троицкую поминальную субботу. Как сообщает Главред, он родился в христианской семье. С ранних лет он посвятил себя служению Богу. Он быстро приобрел авторитет среди верующих. Он стал епископом города Самосаты - важного христианского центра в те времена.

Евсевий активно выступал против арианства. Он поддерживал православных, помогал восстанавливать веру в разных общинах. В какой-то момент его начали преследовать арианские императоры. Император Валент отправил его в изгнание, но после смерти правителя он вернулся. Тогда его поймали другие враги и жестоко убили.

Что можно делать 22 июня

  • В этот день нужно заняться уборкой в доме. Вечером стоит пойти в гости, а также сделать друг другу небольшие приятные сюрпризы.
  • В этот день нужно обработать овощи от вредителей. Тогда будет богатый урожай.
  • В этот день можно ловить рыбу и поделиться ею с другим человеком. Однако есть эту рыбу стоит на другой день.

Что нельзя делать 22 июня

1. Нельзя 22 июня ходить девушкам босиком по траве. Предки верили, что иначе они останутся старыми девами.

видео дня

2. Нельзя 22 июня сплетничать. Считается, что тогда ухудшится здоровье.

3. Нельзя 22 июня начинать конфликты с родными. Иначе они затянутся надолго.

4. Нельзя 22 июня ходить в баню. Предки верили, что в таком случае может навредить нечисть.

Приметы 22 июня

  • Если в этот день жаркий день, то зимой будут сильные морозы.
  • Если в этот день над берегом реки стелется туман, то будет непогода.
  • Если в этот день дождь, то будет хороший урожай льна и зерна.
  • Если в этот день на траве появилась роса, то на следующий день будет ясная погода.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

РФ скоро распадется: названо невероятные сроки развития этого сценария

РФ скоро распадется: названо невероятные сроки развития этого сценария

17:23 Мир
В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

16:55 Мир
"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

16:40 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Погром могил «Да Винчи», Петриченко и «Джуса»: задержана женщина, кто она 3029

Погром могил "Да Винчи", Петриченко и "Джуса": задержана женщина, кто она

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие 2336

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы 2231

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы

Охранники Тищенко избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем 1650

"Охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем

Последние новости

17:33

Не надо волноваться из-за поражения в войне: в Польше жестко потроллили Путина

17:23

РФ скоро распадется: названо невероятные сроки развития этого сценарияВидео

17:15

Можно влететь в копеечку: что категорически нельзя выливать в раковинуВидео

16:55

В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

16:40

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воеватьВидео

Евро 2024 Словакия Украина: онлайн-трансляция матчаЕвро 2024 Словакия Украина: онлайн-трансляция матча
16:26

Что можно и нельзя делать 22 июня: приметы в Троицкую поминальную субботу

16:24

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал: проверенные бабушкины способыВидео

16:20

В Адыгее горели здания и ангар: появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки

16:06

Миф чистой воды: можно ли "понижать градус" во время застолья - ответ удивитВидео

Реклама
15:59

Тысячи бордов с рекламой Порошенко – это спекуляция на ВСУ, – военный

15:57

Надо ли удалять зубы мудрости - стоматолог расставил точки над "И"

15:44

Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода

15:10

Восемь бригад бросили на штурм: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта

15:00

Километровые ногти и яхта: Началджиоглу показался с дочкой от Ани Лорак

14:56

Как в домашних условиях проверить серебро - топ 5 легких способов

14:39

Видели все, но назначение знают единицы: для чего нужен "язычок" в горле

14:32

Решающий момент: какая ошибка не позволит РФ захватить Часов Яр - Forbes

14:22

Вступление Украины в Евросоюз: в ЕС назвали дату старта переговоров

14:12

Забавное фото сделала Кейт: как семья поздравила принца Уильяма с днем рождения

13:43

То ли Словакия, то ли Словения: Ребров перепутал, с кем сыграет сборная Украины

Реклама
13:40

Война может длиться еще 4-5 месяцев "но": названо главное условие для победыВидео

13:25

"Это было его решение": Елена Зеленская рассказала о трудностях в отношениях с Владимиром Зеленским

13:23

"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

13:12

Почему кошки ходят за хозяином в туалет - тайна четвероногих вас удивит

13:07

12 лет тюрьмы: CБУ начала охоту на Кузю из сериала "Универ"

13:01

Российская ПВО перестаралась: оккупанты потеряли еще один вертолет - детали

12:57

РФ впервые могла сбросить на Украину новую бомбу ФАБ-3000: что говорят в Воздушных силах

12:37

При каком условии военнобязанные могут не брать повестку: юристы ответили

12:26

Враг бьет по Украине с новой тактикой: в ВСУ раскрыли детали ракетного удара РФ

12:08

Генштаб подтвердил ночные удары по РФ: поражены НПЗ и места хранения "Шахедов"

12:00

Потери РФ растут: известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте

11:46

Украинский телеведущий шокировал похудением почти на 30 кгВидео

11:42

Огрызко пояснил, почему Россия оказалась на финишной прямой к распаду

11:33

Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньгиВидео

11:20

"Силовое принуждение": в ОП назвали условие участия РФ во втором Саммите мира

11:02

"Надеется, что умру": онкобольная Шеннен Доэрти рассказала о циничном поступке бывшего

10:54

Как украинцам получать высокую пенсию: эксперты назвали реальные способы

10:52

У границы с Украиной: Беларусь начала внезапную проверку готовности армии

10:44

Китайский гороскоп на завтра 22 июня: Тиграм - глупые споры, Свиньям - стресс

10:18

Экс-глава МИД пояснил, почему на Саммите одобрили только три пункта Формулы мираВидео

Реклама
10:10

"Фотографии красивые сделал": известный украинский писатель вступает в ВСУ

10:06

Киев не хочет прямых контактов с РФ: Кулеба объяснил формат участия России в саммите мира

09:51

Оккупанты атаковали позиции ВСУ новой бомбой: какая опасность для Украины - ISW

09:35

Молчунья Анастасия Стоцкая впервые загоровила о своей тайной свадьбе

09:35

Зачем нужна ямка над губой: секрет тела, который вас удивит

09:31

Что делать, если в гардеробе завелась моль: гуру уборки раскрыла секрет борьбы с насекомымиВидео

09:15

Угроза "обвала фронта": в МВД резко высказались насчет демобилизации

09:00

Распад России неизбежен, она выходит на финишную прямую – ОгрызкоВидео

08:55

"Это было не так": Позитив рассказал, когда начался его новый роман

08:48

Что можно провозить в Польшу автобусом из Украины: правила 2024 года

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять