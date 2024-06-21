Что можно и нельзя делать 22 июня: приметы в Троицкую поминальную субботу

Что нельзя делать 22 июня. Строгие запреты и приметы, которые уберегут от беды и нечисти.

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Что нельзя делать 22 июня / фото: pixabay

22 июня церковь почитает память святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Также в этот день отмечают Троицкую поминальную субботу. Как сообщает Главред, он родился в христианской семье. С ранних лет он посвятил себя служению Богу. Он быстро приобрел авторитет среди верующих. Он стал епископом города Самосаты - важного христианского центра в те времена.

Евсевий активно выступал против арианства. Он поддерживал православных, помогал восстанавливать веру в разных общинах. В какой-то момент его начали преследовать арианские императоры. Император Валент отправил его в изгнание, но после смерти правителя он вернулся. Тогда его поймали другие враги и жестоко убили.

Что можно делать 22 июня

В этот день нужно заняться уборкой в доме. Вечером стоит пойти в гости, а также сделать друг другу небольшие приятные сюрпризы.

В этот день нужно обработать овощи от вредителей. Тогда будет богатый урожай.

В этот день можно ловить рыбу и поделиться ею с другим человеком. Однако есть эту рыбу стоит на другой день.

Что нельзя делать 22 июня

1. Нельзя 22 июня ходить девушкам босиком по траве. Предки верили, что иначе они останутся старыми девами.

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2. Нельзя 22 июня сплетничать. Считается, что тогда ухудшится здоровье.

3. Нельзя 22 июня начинать конфликты с родными. Иначе они затянутся надолго.

4. Нельзя 22 июня ходить в баню. Предки верили, что в таком случае может навредить нечисть.

Приметы 22 июня

Если в этот день жаркий день, то зимой будут сильные морозы.

Если в этот день над берегом реки стелется туман, то будет непогода.

Если в этот день дождь, то будет хороший урожай льна и зерна.

Если в этот день на траве появилась роса, то на следующий день будет ясная погода.

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