Евро 2024 Словакия Украина: анонс матча, где смотреть, прогноз букмекеров

Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе сыграют между собой Словакия и Украина.

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Евро 2024 Словакия - Украина: анонс матча / коллаж Главред, фото УНИАН

Евро-2024 Словакия - Украина

В первом своем матче на Евро словаки обыграли главных фаворитов группы – Бельгию 1:0. Единственный гол на 7-й минуте матча забил Иван Шранц после обрезки бельгийцев у собственных ворот. Причем два финальных гола Ромелу Лукаку не были засчитаны. Первый из-за офсайда, второй – потому что рукой сыграл Опенд во время результативной атаки.

Наша сборная потерпела феерическое фиаско - потерпела поражения со счетом 0:3 от Румынии, команды считавшейся одним из главных аутсайдеров Евро и которая перед стартом турнира в товарищеских поединках не смогла забить ни одного гола слабым Болгарии и Лихтенштейну.

Но против Украины голы Станчу, Марина и Дрегуша обеспечили Румынии 3 очка и 1-е место в группе Е.

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У подопечных Реброва единственная кадровая проблемая - травма Виталия Миколенко. Защитник "Эвертона" уже работает с мячом, но неизвестно, сможет ли он помочь команде уже в игре против словаков



Евро-2024 Словакия - Украина прогноз букмекеров

В конторе Favbet на победу словаков дают 3.75, на ничью - 3.30, на победу Украины - 2.15.

В конторе WilliamHill на победу словаков дают 3.5, на ничью - 3.40, на победу Украины - 2.05.

В конторе Bwin на победу словаков дают 3.50, на ничью - 3.30, на победу Украины - 2.15.

История личных встреч

Команды сыграли между собой 8 матчей. 3 победы Украины, 2 победы Словакии и 3 ничьи. Разница мячей 10:9 в пользу Словакии.

Последний матч был сыгран в 2018 году на поле Словакии в рамках Лиги Наций. Хозяева победили 4:1.

Ориентировочные составы:

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Хараслин, Боженик

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Степаненко, Судаков, Цыганков, Мудрик, Довбик

Цитаты тренеров

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона: "В матче с Бельгией наши игроки сделали все возможное. Они дали себе шанс своей игрой, и мы победили отличного соперника. Это большая победа, но нужно работать дальше. Если мы хотим, чтобы наша мечта сбылась, надо брать очки и в следующих матчах. Украина - тяжелый соперник. Для меня это один из фаворитов группы. Я сказал ребятам, что мы должны настроиться так, чтобы чувствовать себя на равных с лучшими".

Наставник сборной Украины Сергей Ребров: "В начале матча с Румынией до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты. Думаю, что для всех этот результат был неожиданным. Впереди очень серьезный матч. Надо поговорить и как следует подготовиться к этой игре".

Где смотреть Словакия — Украина

Фанаты смогут посмотреть игру Словакия — Украина в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

Также матч покажут местные телеканалы Суспільного (например, Суспільне Одесса, Суспільне Львов, Суспільне Полтава), кроме OTT-сервисов.

Кроме того, в эфире "Радио Проминь" состоится аудиотрансляция матча.

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