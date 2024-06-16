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Евро-2024 Румыния – Украина: анонс матча, прогноз букмекеров, где смотреть

Дмитрий Видоменко
16 июня 2024, 12:46
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В понедельник, 17 июня 2024 года, сборная Украины в немецком городе Мюнхене в матче группы Е сыграет в 1 туре в рамках Евро-2024 по футболу.
Румыния Украина, анонс
Евро-2024 Румыния - Украина: анонс матча / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В понедельник, 17 июня 2024 года, сборная Украины в немецком городе Мюнхене в матче группы Е сыграет в 1 туре в рамках Евро-2024 по футболу.

Квалификация на Евро-2024

Сборная Румынии ровно и мощно выступила в квалификации европейского первенства, выиграв свою группу без единого проигрыша и пропустила всего пять голов в 10 матчах.

У украинцев путь был гораздо сложнее, но и сражаться им пришлось с вечными фаворитами Евро-2024 в лице Англии и Италии. В стыковых матчах подопечные Сергея Реброва одержали две волевые победы ‒ над Боснией и Герцеговиной и над Исландией (обе победы - со счетом 2:1), в том числе забив решающие голы в последние шесть минут.

Ориентировочные составы:

Румыния: Ницэ; Рацю, Дрэгушин, Рус, Банку; Мариус Марин, Рэзван Марин; Станчу, Ман, Дрэгуш, Михэйлэ

Украина: Лунин; Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко; Шапаренко, Степаненко, Судаков; Цыганков, Довбик, Мудрик

Что такое Чемпионат Европы по футболу 2024 года?

Чемпионат Европы по футболу 2024 года - 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдёт в Германии, сообщает "Википедия".

Заявления главных тренеров

"Мы хотим оставаться в Германии как можно дольше, и для этого нам нужно показывать результат, но мы научились идти шаг за шагом. В каждом матче мы стараемся быть лучшей версией себя, выкладываться на все сто, выходить на поле с ответственностью, а также с уважением к нашим соперникам. Я знаю, на что способна эта команда, и уверен, что с нашей игрой мы сможем добиться отличных результатов", ‒ наставник сборной Румынии Эдвард Йордэнеску.

"Все соперники на ЕВРО очень крепкие, и сборная Румынии не зря заняла первое место в своей отборочной группе. Мы с уважением относимся к ней и другим командам в группе, но нам нужно в первую очередь сосредоточиться на своей игре. У Румынии хватает ярких игроков. Почти все играют за границей, в хороших клубах, поэтому я с большим уважением отношусь к соперникам", ‒ наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Румыния ‒ Украина: прогнозы букмекеров

Практически все букмекерские конторы фаворитов матча считают украинцев.

В конторе William Hill на победу подопечных Реброва дают 2,00, на ничью ‒ 3,40, на победу румын — 3,90.

Их коллеги из Bwin на победу украинцев тоже дают 2,00, на ничью ‒ 3,30, на победу румын — 3,80.

Сотрудники Favbet дают на победу подопечных Реброва ‒ 1.98, на ничью ‒ 3.45, на победу румын ‒ 4.20.

Румыния - Украина: где смотреть

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на видеосерви MEGOGO - в пакетах подписки "Спорт" и "Максимальная".

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", которые доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

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