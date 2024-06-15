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Евро 2024 дайджест: день 1-2 - немцы уничтожили шотландцев, швейцарцы лупят венгров

Дмитрий Видоменко
15 июня 2024, 20:58
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В матчах первого тура группы А европейского чемпионата по футболу-2024 Германия разгромила Шотландию, а Венгрия с треском проиграла Швейцарии.
ЕвроДайджест, 1-2 день
Немцы уничтожили шотландцев, Швейцария отлупила венгров, испанцы обыграли хорватов / коллаж Главред, скриншоты из видео

Евро-2024 Германия - Шотландия

Сборная-хозяйка чемпионата Европы-2024 ‒ сборная Германия ‒ феерично открыла первенство ‒ крупной победой. Немцы обыграли сборную Шотландии в рамках группы А.

Матч, который проходил в Мюнхене на стадионе "Олимпиаштадион" завершился со счетом 5:1. Уже к 20-й минуте по мячу забили Флориан Виртц и Джамал Мусиала. Затем, под самый конец тайма защитник шотландцев Райан Портеус в своей штрафной срубил Илкая Гюндогана ‒ красная карточка и пенальти. Кай Хавертц был точен с 11-метровой отметки.

Во втором тайме Никлас Фюллькруг сначала забил из офсайда, а потом уже и с игры. Немножко горечь разгрома шотландцам немного подсластил защитник немцем Антонио Рюдигер, который макушкой подправил мяч после фланговой подачи в собственные ворота. Точку в матче поставил Эмре Джан ‒ 5:1.

видео дня

Евро-2024 Венгрия - Швейцария

Во втором матче группы А сошлись сборная Венгрии и Швейцарация. И "нейтралы" довольно легко справились с мадьярами. Сперва Дуа умело воспользовался ошибкой защитников и на грани офсайда выскочил на рандеву с Гулачи и точным ударом открыл счет. Но и после гола швейцарцы. В самом конце первого тайма Эбишер поймал мяч перед штрафной после передачи с правого фланга от Фройлера, а после того бильярдным ударом положил в правый угол.

Во втором тайме венгры пошли в атаку и относительно быстро отыграли один мяч. Варга в контратаке сбросил мяч партнеру на правом фланге. После чего на противоположной стороне поля передачу получил Собослаи и подал на дальнюю штангу, куда уже добежал Варга и головой вбил мяч в ворота. Однако сравнять венграм не удалось. Швейцария в конце встречи забила третий мяч. Уже на третьей добавленной минуте Эмболо получил заброс от вратаря Зоммера. Защитник венгров Орбан "зажег свечу" над штрафной, после чего тот Эмболо подхватил отскок и перебросил вратаря ‒ 3:1.

Во втором матче группы А сборная Германии сыграет с венграми, команда Шотландии встретится со сборной Швейцарии. Обе игры состоятся 19 июня.

Евро-2024 Испания - Хорватия

Матч двух фаворитов группы B, Испании и Хорватии, начался с места в карьер - в обоюдных атаках. На 29-й минуте испанцы открыли счет. Руис из центрального круга запустил мяч на ход Морате, а тот переиграл Ливаковича - 1:0.

И буквально через три минуты тот Руис перед штрафной получил передачу от Педри с правого фланга, после чего переложил мяч с ноги на ногу и пробил в правый низом - 2:0.

А уже в добавленное к первому тайму время Ямал с правого фланга выкрутил подачу на границу вратарской, где в касание пробил Карвахаль - 3:0.

На 79-й минуте вратарь испанцев Симон подарил мяч Майеру прямо во вратарской площадке, после чего отскок должен был замыкать Петкович, но того сбил Родри. Желтая и пенальти. Бьет тот же Петкович - Симон отбивает мяч. Перишич переводит отскок на левом фланге штрафной под пустые ворота. Петкович бьет точно, но судьи с подсказки видеоассистента гол отменяют - офсайд.

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