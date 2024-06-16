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Евро 2024 дайджест: день 2-3 - быстрейший гол в истории чемпионата, воля Нидерландов к победе

Дмитрий Видоменко
16 июня 2024, 23:41
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Дни 2-3 европейского футбольного первенства отмечены были массой напряженных матчей, но вот громадного количество голов игроками забито не было.
Евро-2024 день 2-3
Евро-2024 дайждест: день 2-3 / скриншот из видео

Евро-2024 Италия - Албания

В этом матче был установлен новый рекорд - хавбек Албании Недим Байрами отметился самым быстрым голом в истории чемпионатов Европы. Уже на 22-й секунде полузащитник "Сассуоло" воспользовался ошибкой игрока итальянцев. Димарко ошибся, выполняя аут, Байрами подхватил мяч и вогнал его в верхний ближний угол.

Италия, правда отыгралась довольно быстро отыгралась и вышла вперед. кНа 11-й сравнял Алессандро Бастони, а через пять минут Николо Барелла забил победный.

видео дня

После первого тура Италия делит первое место с Испанией (по три очка), Албания и Хорватия замыкают в Группу B.

Евро-2024 Польша - Нидерланды

Здесь команды тоже не стали долго затягивать игру. На 16-й минуте Букса убежал от оппонента в чужой штрафной и головой перевел мяч в дальний угол после подачи Зелински - 1:0.

Затем Аке на 29-й минуте сыграл на опережение, отпасовал на Гакпо, а тот пробил из-за пределов штрафной - после рикошета мяч пролетел над Щесны - 1:1.

И только в конце матче "помаранчевые" сумели вырвать победу. Вышедший на замену Вегхорст среагировал на проникающий пас партнера и ударом в одно касание вколотил мяч в ворота - 1:2.

Евро-2024 Словения - Дания

На 17-й минуте Винд на правом фланге штрафной перевел аут себе за спину, а Эриксен точно пробил в дальний угол - 1:0

Словенцы отыгрались на 77-й минуте. Подача углового с правого фланга отскочила на дальнюю сторону поля, где Янжа мощно ударил и рикошетом от тухеса Юльманва мяч полетел мимо Шмейхеля - 1:1.

Евро-2024 Сербия - Англия

Англичане тоже не стали откладывать решение вопроса с победой в долгий ящик. Уже на 13-й минуте прострел Саки с правого фланга прошел до центра вратарской на Беллингема, а тот мощно пробил головой - 0:1.

Несмотря на все усилия, ни англичане не сумели сделать счет больше, ни сербы - отыграться.

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