Евро 2024 дайджест: день 2-3 - быстрейший гол в истории чемпионата, воля Нидерландов к победе

Евро-2024 Италия - Албания
В этом матче был установлен новый рекорд - хавбек Албании Недим Байрами отметился самым быстрым голом в истории чемпионатов Европы. Уже на 22-й секунде полузащитник "Сассуоло" воспользовался ошибкой игрока итальянцев. Димарко ошибся, выполняя аут, Байрами подхватил мяч и вогнал его в верхний ближний угол.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024
Italy 0-1 Albania (Bajrami 1')#EURO2024 | #ITAALBpic.twitter.com/IYoQ4GJito
Италия, правда отыгралась довольно быстро отыгралась и вышла вперед. кНа 11-й сравнял Алессандро Бастони, а через пять минут Николо Барелла забил победный.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024
Italy 1-1 Albania (Bastoni 11')#EURO2024 | #ITAALBpic.twitter.com/G3bwEea52J
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024
Italy 2-1 Albania (Barella 16')#EURO2024 | #ITAALBpic.twitter.com/tdm5daNYLo
После первого тура Италия делит первое место с Испанией (по три очка), Албания и Хорватия замыкают в Группу B.
Евро-2024 Польша - Нидерланды
Здесь команды тоже не стали долго затягивать игру. На 16-й минуте Букса убежал от оппонента в чужой штрафной и головой перевел мяч в дальний угол после подачи Зелински - 1:0.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Poland 1-0 Netherlands (Buksa 16') #EURO2024 | #POLNEDpic.twitter.com/O1NFMPaTLk
Затем Аке на 29-й минуте сыграл на опережение, отпасовал на Гакпо, а тот пробил из-за пределов штрафной - после рикошета мяч пролетел над Щесны - 1:1.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Poland 1-1 Netherlands (Gakpo 29') #EURO2024 | #POLNEDpic.twitter.com/VIl4jhQx2K
И только в конце матче "помаранчевые" сумели вырвать победу. Вышедший на замену Вегхорст среагировал на проникающий пас партнера и ударом в одно касание вколотил мяч в ворота - 1:2.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Poland 1-2 Netherlands (Weghorst 83') #EURO2024 | #POLNEDpic.twitter.com/2jjMjTbwQG
Евро-2024 Словения - Дания
На 17-й минуте Винд на правом фланге штрафной перевел аут себе за спину, а Эриксен точно пробил в дальний угол - 1:0
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Slovenia 0-1 Denmark (Eriksen 17') #EURO2024 | #SVNDENpic.twitter.com/j5yeXddhwJ
Словенцы отыгрались на 77-й минуте. Подача углового с правого фланга отскочила на дальнюю сторону поля, где Янжа мощно ударил и рикошетом от тухеса Юльманва мяч полетел мимо Шмейхеля - 1:1.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Slovenia 1-1 Denmark (Janža 77') #EURO2024 | #SVNDENpic.twitter.com/F4p2IXQH4K
Евро-2024 Сербия - Англия
Англичане тоже не стали откладывать решение вопроса с победой в долгий ящик. Уже на 13-й минуте прострел Саки с правого фланга прошел до центра вратарской на Беллингема, а тот мощно пробил головой - 0:1.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Serbia 0-1 England (Bellingham 13') #EURO2024 | #SRBENGpic.twitter.com/5W9PFkHnfG
Несмотря на все усилия, ни англичане не сумели сделать счет больше, ни сербы - отыграться.
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