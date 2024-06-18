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Евро-2024: сенсационный провал Бельгии и феерия голов у Турции с Грузией

Дмитрий Видоменко
18 июня 2024, 22:14
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Европейское футбольное первенство на немецких стадионах набрало оборотами и сборные радуют фанатов зрелищными матчами, полными голов и борьбы.
Евро 2024 3-4 день
Евро-2024 дайджест 3-4 день / коллаж Главред, скриншоты из видео

Евро-2024 Бельгия - Словакия

Уже на 3-й минуте Докю сделал все для гола, прорвавшись от центрального круга к чужой штрафной, попутно обыграв двоих, после чего прострелил в центр, откуда де Брейне в падении срезал мяч на Лукаку. Ромелу не был в офсайде, но с пяти метров пробил - но точно в Дубравку.

И уже на 7-й минуте бельгиец стал антигероем на своей команде. В собственной штрафной Докю покатил точно на Шранца. Иван в касание пяткой оставил в игре Куцке. Тот попытался пробить по воротам - но с этим ударом справился Кастелс. Но от него мяч отскочил налево обратно на Шранца, и тот уже ловко поразил дальний угол ворот Бельгии - 0:1.

Бельгийцы усиленно побежали отыгрывать - один Лукаку запорол пару-тройку хороших моментов, но не преуспели. Во втором тайме ситуация не поменялась. И под самый конец матча накал драматизма зашкалил. За две минуты Лукаку забил два гола - но их об отменил судья после консультации с VAR. Матч так и закончился - сенсационной победой словаков (первой сенсацией, со знаком минус для нас в группе F в тот день стало разгромное поражение сборной Украины от румынов)

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Евро-2024 Австрия - Франция

В этом матче самое интересное началось ближе в концу первого тайм. Игрок австрийцев Вебер после прострела с правого фланга атаки звезды французов Мбаппе неловко боднул мяч головой - и тот влетел в нижний левый угол ворот - 0:1.

Больше голов в этом матче зрители так и не увидели. Разве что под занавес матча Мбаппе в борьбе мощно так разбили нос - да так, что его участие в игре против Нидерландов теперь под большим вопросом

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Евро-2024 Турция - Грузия

Очень насыщенный получился матч. Сборная Турции открылас счет на 25-й минуте. Кенан Йылдыз слева сыграл в штрафную соперника на Ферди Кадыоглу, тот выполнил навес, а Лаша Двали головой выбил мяч, но прямо на Мерта Мюлдюра, который в одно касание нанёс шикарнейший выстрел прямо под перекладину. Тут же турки забили второй - отличился Кенан Йылдыз, но судья отменил взятие ворот из офсайда.

На 32-й минуте отыгрались грузины. Кочорашвили справа подобрался к штрафной сборной Турции, эффектным финтом ушёл от Кенана Йылдыза и прострелил на ближний угол вратарской, откуда Жорж Микаутадзе в одно касание отправил мяч в сетку - 1:1.

Во втором тайме юный Арда Гюлер, получив пас от Каана Айхана, с левой ноги из-за пределов штрафной площади на 65-й минуте нанес мощный обводящий удар в дальний угол - 2:1.

Уже на 97-й минуте Керем Актюркоглу. Вратарь грузинов Гиорги Мамардашвили прибежал в штрафную площадь соперника на розыгрыш углового. После первой подачи случился удар по воротам, рикошет и повторный "корнер". Затем Хвича Кварацхелия навесил к линии вратарской, Мерт Гюнок кулаками выбил мяч из своей штрафной, вышедший на замену Керем Актюркоглу подхватил мяч, убежал к пустым воротам и спокойно закатил мяч в сетку - 3:1.

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