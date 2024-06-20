Мудрика подозревают в амурах с россиянкой: Сеть взорвалась слухами

О романе Михаила Мудрика и российской модели начали ходить слухи еще в конце 2023 года. И совсем недавно они начали циркулировать с новой силой.

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Михаилу Мудрику приписывают роман с россиянкой Виолеттой Грачевой / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

23-летнего звездного украинского футболиста, полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика подозревают в романе с российской моделью Виолеттой Грачевой. Как пишут украинские ТГ-каналы, именно украинец недавно отправил девушке, которая находилась в столице страны-агрессора РФ Москве, громадный букет роз в честь ее дня рождения.

Девушка, естественно, не утерпела, и выложила на своей странице в Instagram фото с этим самым букетом. А другом снимке Грачева также показала записку от кого эти цветы: "С Днем Рождения, моя любовь" ММ.

В Сети предположили, что этот букет приобрел именно Мудрик, ведь подпись на открытке является его инициалами.

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Стоит отметить, что о романе украинского футболиста и российской модели начали ходить слухи еще в 2023 году. Причиной этому стало совпадение одинаковых фото с отдыха Михаила и Виолетты. Тогда футболист опубликовал фотографии с полета на вертолете, а через несколько дней,модель обнародовала похожие уже на своей странице.

Известно, что Грачева старше Мудрика на 7,5 лет. Она родом из Ростова-на-Дону, однако много времени жила Москве и крутила романы с футболистами ‒ норвежцем Матиасом Норманном, которого выгнали из сборной за выступления в стране-агрессоре России, а также с игроком "Зенита" и "Сочи" Андреем Мостовым.

Кто такой Михаил Мудрик? Михаил Петрович Мудрик — украинский футболист, полузащитник английского клуба "Челси" и сборной Украины, сообщает "Википедия"

Известный в прошлом футболист и игрок киевского "Динамо" (а также сборной Украины) Артем Милевский впервые показал в Instagram фанатам свою новую девушку ‒ некую Олесю Макаревич.

До того легендарный и скандальный экс-футболист футбольной команды "Динамо" (Киев) Александр Алиев жестко прошелся по Милевскому - своему многолетнему другу и бывшему партнеру по команде.

Спортсмен поругал Милевского за то, что тот назвал глупыми высказывания друга по его лечению от алкогольной зависимости, а также записал длинный эфир в Instagram, где описал все ситуацию, которая приключилась между спортсменами.

"В моей телефонной книге его нет, в Instagram нет – я везде его заблокировал. Хочу сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые Милевский сказал, для меня этот человек больше не существует", - сообщил он.

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