Футболист сборной Украины Михаил Мудрик едва не сломал ноги во время празднования гола

26 марта прошел финальный матч плей-оф отбора на чемпионат Европы 2024.
На стадионе "Тарчински" в польском городе Вроцлав сборная Украины встретилась со сборной Исландии.
На 84-й минуте Михаил Мудрик вывел сборную Украины вперед.
Получив пас по центру, он несильным но точным ударом отправил мяч в правый от голкипера угол ворот (1:1).
Гол Мудрика стал победным для Украины. Сам футболист сборной побежал праздновать гол, и едва не сломал себе ноги.
Михаил в своем стиле хотел проехаться по полю, но едва опустился на колени, как его моментально перебросило.
Смотрите видео, как Михаил Мудрик едва не сломал ноги после победного гола:
Украина вышла на Евро 2024 - с кем будем играть
Сборная Украины получила путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.
Когда пройдет Евро 2024
Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины за выход на Евро 2024 и сделал громкое заявление.
Смотрите видео победного гола Михаила Мудрика:
Читайте также:
- Юный сын Андрея Шевченко решил принять украинское гражданство - СМИ
- Сын Андрея Шевченко удивил заявлением об Украине
- Яркое видео: сын Андрея Шевченко впервые вышел играть за сборную Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред