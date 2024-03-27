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Футболист сборной Украины Михаил Мудрик едва не сломал ноги во время празднования гола

Мария Тупик
27 марта 2024, 00:30
Гол Мудрика стал победным для Украины. Сам футболист сборной побежал праздновать гол, и едва не сломал себе ноги.
Сборная Украины вышла на Евро 2024
Сборная Украины вышла на Евро 2024 / Коллаж Главред, фото УАФ, скриншот с видео

26 марта прошел финальный матч плей-оф отбора на чемпионат Европы 2024.

На стадионе "Тарчински" в польском городе Вроцлав сборная Украины встретилась со сборной Исландии.

На 84-й минуте Михаил Мудрик вывел сборную Украины вперед.

видео дня

Получив пас по центру, он несильным но точным ударом отправил мяч в правый от голкипера угол ворот (1:1).

Гол Мудрика стал победным для Украины. Сам футболист сборной побежал праздновать гол, и едва не сломал себе ноги.

Михаил в своем стиле хотел проехаться по полю, но едва опустился на колени, как его моментально перебросило.

Смотрите видео, как Михаил Мудрик едва не сломал ноги после победного гола:

Мудрик вывел сборную на Евро-2024
Мудрик вывел сборную на Евро-2024 / скриншот

Украина вышла на Евро 2024 - с кем будем играть

Сборная Украины получила путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

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С кем сборная Украины будет играть на Евро 2024 / УАФ

Когда пройдет Евро 2024

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины за выход на Евро 2024 и сделал громкое заявление.

Смотрите видео победного гола Михаила Мудрика:

Мудрик забил гол и вывел сборную на Евро 2024
Мудрик забил гол и вывел сборную на Евро 2024 / скриншот

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сборная Украины Евро-2024
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