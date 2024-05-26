Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

Легендарный в прошлом игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский взялся за личную жизнь и завел новые романтические отношения.

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Теперь Артем Милевский встречается с Олесей Макаревич / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный в прошлом футболист и игрок киевского "Динамо" (а также сборной Украины) Артем Милевский впервые показал в Instagram фанатам свою новую девушку ‒ некую Олесю Макаревич.

Пара официально подтвердила факт своих романтических отношений в своих социальных сетях.

Первое совместное фото в Stories опубликовала Макаревич и подписала: "Самые красивые в столице". Артем ответил ей уже в своем Instagram: "Столица рулит".

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Кто такой Артем Милевский? Артем Владимирович Милевский (род. 12 января 1985Ю, Минск) — белорусский и украинский футболист, нападающий. Прославился играми за киевское "Динамо" и за сборную Украины, сообщает "Википедия".

Ссора Алиева с Милевским - новости по теме

Легендарный и скандальный экс-футболист футбольной команды "Динамо" (Киев) Александр Алиев жестко прошелся по своему многолетнему другу и бывшему партнеру по команде Артему Милевскому.

Спортсмен поругал Милевского за то, что тот назвал глупыми высказывания друга по его лечению от алкогольной зависимости, а также записал длинный эфир в Instagram, где описал все ситуацию, которая приключилась между спортсменами.

"В моей телефонной книге его нет, в Instagram нет – я везде его заблокировал. Хочу сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые Милевский сказал, для меня этот человек больше не существует", - сообщил он.

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