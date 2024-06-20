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Россия впервые применила планирующую ФАБ на 300 тонн: это может вскрыть линию обороны

Яна Ставская
20 июня 2024, 16:49обновлено 20 июня, 17:55
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О работе по модификации бомб было известно еще в 2023 году, подчеркнул эксперт.
Россия впервые применила планирующую ФАБ на 300 тонн: это может вскрыть линию обороны
ВС РФ продолжают атаковать ВСУ по всему фронту / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны РФ, скриншот видео дронов ВСУ

Российские оккупанты впервые за весь период российско-украинской войны применили бомбу ФАБ-3000 М54 с УМПК (модуль, превращающий неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы с увеличенным радиусом действия, - Главред), утверждает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что о работе оккупантов над УМПК для ФАБ-3000 М54 под тактическую авиацию было известно еще в 2023 году.

По мнению Коваленко, Украина к появлению этого боеприпаса на поле боя не готова. Все либо из-за дефицита средств поражения этих ФАБов, либо из-за отсутствия разрешения бить соответствующими системами по носителям бомб на территории России.

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Коваленко считает, что носители Су-34 были бы отличной мишенью, так как ФАБ-3000 превращают эти самолеты в "неповоротливую цель".

Вместе с тем, применение ФАБов может оказать крайне негативное влияние на линию боевого столкновения, ускорив вскрытие и взлом линий обороны и укрепрайонов ВСУ.

"… Если решение о противодействии не начнут приниматься, в том числе нашими партнёрами, максимально быстро. Хотя, с учётом имевшей информации, они должны были быть давно приняты..", - высказался эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине - новости с фронта

Силы обороны Украины сумели освободить от российских оккупантов территории в Харьковской области - село Тихое и районы в южной и центральной части села Старица возле Волчанска, отмечается в сводке Института изучения войны.

Параллельно Украина наносит удары по ПВО россиян в Крыму. Как пишет британская разведка, дальнейшее истощение средств противовоздушной обороны заставит Россию привлекать средства из других регионов.

Тем не менее, констатирует комбат Третьей штурмовой Дмитрий Кухарчук, характер войны изменился. Оккупанты осуществляют ползучее наступление, что для Украины может иметь "критические последствия". Враг на фронте сейчас применяет походные батальоны.

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