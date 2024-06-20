Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

Сантехник сделал строгое предупреждение об одном очень распространенном предмете ванной комнаты, который ни в коем случае нельзя спускать в унитаз, поскольку это может закончиться ремонтом на кругленькую сумму.
Эксперт по сантехнике Дэвид Доран из компании Blackstone Plumbing and Heating рассказал о некоторых, казалось бы, безобидных вещах, которые ни в коем случае нельзя спускать в унитаз, в том числе о той, которой многие из нас пользуются каждый день, пишет Express.
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Когда речь заходит о зубной нити, самым быстрым и простым способом ее утилизации часто является спуск в унитаз. Но Дэвид говорит, что вместо этого ее всегда нужно выбрасывать в мусорное ведро
"Зубная нить не поддается биологическому разложению и обычно изготавливается из тефлона или нейлона, а это значит, что она может намотаться на другие отходы, усугубляя засоры", - объяснил эксперт.
Аналогичным образом, вы можете не задумываться о том, чтобы спустить в унитаз несколько волос, но это может привести к большим проблемам в долгосрочной перспективе, что может стать еще одним очень дорогостоящим решением.
Когда волосы скапливаются в канализации после смыва, они могут создать засор, который препятствует прохождению воды. Это может привести к застою воды, переполнению и даже затоплению. Кроме того, со временем трубы могут поржаветь и сломаться, а в тяжелых случаях - лопнуть.
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