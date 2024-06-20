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Мир стоит перед ядерной угрозой: Снегирев рассказал о запасном плане Путина

Юлия Закрепа
20 июня 2024, 17:48
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Основной расчет Российской Федерации на то, что смена политических элит даст возможность заблокировать военно-техническую помощь Украине.
Мир стоит перед ядерной угрозой: Снегирев рассказал о запасном плане Путина
Какие планы путина на ядерное оружие против Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

В интервью Главреду военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал о том, есть ли у россиян запасной план, если и эти угрозы не подействуют, а Запад будет дальше поставлять нам оружие и, наоборот, развернет ядерные силы и приведет их в боевую готовность - какие действия будут выполнять в РФ.

"Прежде всего, ожидать результатов выборов как ряда европейских стран, где будут проводиться выборы (Франция, Германия), так и, соответственно, выборов президента Соединенных Штатов. Основной расчет Российской Федерации на то, что смена политических элит даст возможность заблокировать военно-техническую помощь Украине и изменить сам характер военного противостояния в нашем государстве. А чтобы побудить наших партнеров к началу переговорного процесса делаются определенные демарши. Например, демарш с Кубой, который (по мнению россиян) должен напомнить США события Карибского кризиса 1960-х годов. То есть опять проводятся четкие исторические параллели - российская эскадра прибыла к берегам Кубы, причем там представлена подводная лодка-носитель ядерного оружия", - отметил Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Путин четко дает понять, что мир стоит перед ядерной угрозой, так же, как это было в 60-х годах прошлого века, этим напрявляет весь мир садиться за стол переговоров.

"Причем он давит непосредственно на Соединенные Штаты, прекрасно понимая, что на Великобританию надавить невозможно, потому что прекрасно понимают реакцию этой страны. Как и понимает, что Соединенные Штаты на данный момент теряют гегемонию. И чтобы исключить дальнейшие сценарии, Соединенные Штаты могут пойти на так называемые мирные переговоры с Российской Федерацией, где украинский вопрос не будет стоять основным на повестке дня", - пояснил эксперт.

Поэтому будет показана общая картина того, что удалось избежать ядерного противостояния, но путем территориальных уступок со стороны Украины.

"Основная картинка будет о том, что мир, как и в 1960-х, стоял перед угрозой ядерной катастрофы, но за 10 минут до ее начала две самые могущественные страны мира нашли возможность объясниться. И этот сценарий для Украины - наиболее опасный из всех, которые сейчас пытается реализовать Российская Федерация", - подчеркнул Снегирев.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о ядерных угрозах Путина:

Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Напомним, что военный эксперт Сергей Ауслендер раскрыл ядерные угрозы России к Украине. Россию уже предупреждали, что в случае применения даже одного тактического заряда, будет нанесен удар по российским целям на оккупированных территориях Украины.

НАТО планирует развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая. Пока существует ядерное оружие, Альянс будет оставаться ядерным, ведь мир, где РФ, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет - это более опасный мир.

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