Как отбелить силиконовый герметик за 10 минут: эксперт назвала лучшие 2 средства

Методы универсалы и подходят для всех видов силиконовых герметиков.

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Как убрать плесень с герметика в ванной / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Силиконовые герметики чаще всего окрашиваются в ванных комнатах из-за плесени. К счастью, существует натуральное средство, более эффективное, чем отбеливатель, которое поможет справиться с задачей за 10 минут.

Элизабет Шилдс, менеджер по операциям компании Super Cleaning Service Louisville, утверждает, что домочадцы могут справиться с этой задачей за 10 минут, используя всего один предмет - перекись водорода, пишет Express.

Перекись водорода способна убивать бактерии, вирусы, плесень, грибки и многое другое и не оставляет токсичных следов, в отличие от отбеливателя. Это избавляет от необходимости ополаскивать поверхности сразу после использования их для чистки и дезинфекции.

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Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

"Перекись водорода - мощное дезинфицирующее средство, мягко отбеливает и обладает чистящими свойствами". Для использования вам понадобится трехпроцентный раствор перекиси водорода. Распылите его на пораженный участок, подождите 10 минут, потрите и смойте", - посоветовала эксперт.

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После этого пройдитесь чистой тканью или губкой, чтобы убедиться, что вы удалили все остатки. Еще одно домашнее средство, которое предложила Элизабет - пищевая сода. Она утверждает, что небольшая абразивность пищевой соды позволяет ей "хорошо разрушать и удалять грязь, пятна и плесень с силикона без каких-либо побочных эффектов".

Она добавила: "Этот метод универсален и подходит для всех видов силиконовых герметиков, поэтому он отлично подходит для различных поверхностей в ванной комнате".

Сделайте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите ее на герметик и оставьте на несколько минут. Уделите особое внимание заплесневелым или неподатливым местам.

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