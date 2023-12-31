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"Разъедает плесень": самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике

Сергей Кущ
31 декабря 2023, 17:01
Обычный кухонный предмет избавит вас от похода в магазин за химикатами для борьбы с плесенью.

Самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике
Самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Существуют различные типы плесени у ванных комнатах, но черная плесень является наиболее распространенной и опасной.

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Влажная среда и поверхности ванных комнат с повышенным уровнем влажности создают идеальную среду для роста плесени. Чтобы свести к минимуму воздействие плесени, очень важно регулярно очищать и сушить эти участки, пишет Express.

Вместо того, чтобы использовать отбеливатель для очистки силиконовых герметиков, эксперт по уборке Аарон Кристенсен рекомендует использовать кухонный предмет, который избавит вас от похода в магазин за химикатами для борьбы с плесенью.

"Самый простой способ очистить ванную комнату — это взять немного уксуса из кладовой. Это не только избавит вас от похода в магазин за химикатами для борьбы с плесенью, но и сэкономит вам время на детоксикацию ванной комнаты от отбеливателя или других токсичных веществ, которые вы можете использовать для удаления плесени", - поделился Кристенсен.

Эксперт объяснил, что плесень обычно встречается вдоль облицовки душа, ванны и раковины (также известной как силиконовые герметики), потому что она используется для предотвращения попадания воды в сантехнику.

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