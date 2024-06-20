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"Это конец значительной части поддержки": Франция может уменьшить помощь Украине

Анна Косик
20 июня 2024, 15:07
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Париж оказывает Украине большую поддержку как на международном, так и военном уровнях. Однако это может измениться в негативную сторону после парламентских выборов.
Атталь, военная помощь
Премьер Франции предупредил, в каком случае Париж может уменьшить помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВС Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты парламента, поэтому внеочередные парламентские выборы состоятся 30 июня и 7 июля. Однако, в случае победы ультраправых сил, помощь Украине от Франции может ощутимо сократиться.

Как заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время брифинга, который транслировал BFM TV, ультраправые в парламенте, скорее всего, предложат урезать взнос в Европу для финансирования других обещаний гражданам. Это подтверждает и то, что их лидер накануне пообещал в случае избрания премьер-министром не поддерживать передачу Киеву ракет, которые позволят наносить удары по территории РФ.

"Для ультраправых следующий шаг абсолютно понятен: это будет блокирование Европейского союза. Это уже ясно. Жордан Барделла (лидер ультраправых - Ред.) предлагает финансировать свои несостоятельные обещания, в частности, за счет сокращения нашего взноса в Европу", - отметил он.

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По словам премьера, это заложит начало Frexit, а после принятия его "Национальным объединением" наступит "конец значительной поддержки Украины. Атталь зато отметил, что предложение от его партии предусматривает "выбор Европы, которая помогает нам и защищает нас".

Кто такой Габриэль Атталь?

Габриэль Атталь - французский политик, член партии Возрождения (RE), премьер-министр Франции (с 9 января 2024 г.). Ранее занимал должность министра национального образования и молодежи в правительстве премьер-министра Элизабет Борн с июля 2023 г. Также он был пресс-секретарем правительства с 2020 по 2022 годы и министром общественных действий и счетов с 2022 по 2023 год при президенте Эммануэле Макроне. 9 января 2024 года он был избран премьер-министром вместо Элизабет Борн, пишет Википедия.

Заявления представителей Франции относительно помощи Украине

Накануне лидер французской ультраправой политической силы "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделла заявил, что поддерживает право Украины защищаться от страны-агрессора России, но, в случае избрания премьер-министром Франции, он не будет предоставлять Киеву дальнобойные ракеты.

Напомним, визит президента Владимира Зеленского во Францию стал одним из шагов дипломатии на пути к усилению поддержки Украины на Западе. Зеленский встретился с президентом Франции, который подтвердил поддержку и предоставил Киеву пакет военной помощи.
Франция с США ранее также заявила о постоянной поддержке защиты Украиной ее суверенитета и территориальной целостности, в частности путем дальнейшего предоставления Украине политической помощи, помощи в сфере безопасности, гуманитарной и экономической помощи.

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Франция военная помощь Эммануэль Макрон
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