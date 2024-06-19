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Во Франции ультраправый кандидат в премьеры не хочет давать Киеву дальнобойные ракеты

Дмитрий Видоменко
19 июня 2024, 15:56обновлено 19 июня, 16:33
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Ультраправый кандидат в премьеры Франции Жордан Барделла от ультраправых поддерживает Украину, но выступает против предоставления дальнобойных ракет.
Франция, ультраправый
Жордан Барделла выступает против прелоставления Украине дальнобойных французских ракет / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Лидер французской ультраправой политической силы "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделла заявил в среду, 19 июня, что поддерживает право Украины защищаться от страны-агрессора России, но, в случае избрания премьер-министром Франции, он не будет предоставлять Киеву дальнобойные ракеты, сообщает агентство Reuters.

"Я хочу, чтобы Украина располагала боеприпасами и оборудованием, необходимыми для удержания фронта, но моя красная линия не изменится – это отправка оборудования, которое может иметь последствия в виде эскалации в Восточной Европе. И поэтому я не планирую отправлять, в частности, ракеты большой дальности или другое вооружение, которое позволит Украине нанести удар по российской территории. Моя позиция не изменилась и не изменится – это поддержка Украины и избежание всех рисков эскалации в регионе. А я думаю, что риск эскалации, конечно, существует", – добавил он.

видео дня

Барделла также заявил, что он будет придерживаться обязательств Франции перед ее партнерами – в том числе по увеличению расходов на оборону.

"Я не планирую ставить под сомнение обязательства, взятые Францией на международном уровне, потому что на карту поставлено доверие к нашим европейским партнерам, а также к нашим союзникам по НАТО", – сказал он.

Кто такой Жордан Барделла?

Жордан Барделла (фр. Jordan Bardella род. 13 сентября 1995) - французский политик, депутат Европейского парламента со 2 июля 2019 года, председатель ультраправой партии "Национальный фронт" с 13 сентября 2023 года, сообщает "Википедия".

Партия Барделлы Национальное объединение (RN) сейчас лидирует в опросах общественного мнения накануне досрочных парламентских выборов, которые пройдут 30 июня и 7 июля. Как отмечает в Reuters, это вызывает вопросы относительно внешнеполитических последствий, если они получат достаточно мест для формирования правительства.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась

Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу".

Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.

Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Франция передаст Украине самолеты Mirage – что об этом известно:

Президент Франции Эммануэль Макрон прямо сказал, что Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Кроме того, французы собираются подготовить бригаду украинских военных численностью 4500 человек.

Воздушные силы Украины, в первую очередь, рассчитывают на F-16, а не истребители Mirage 2000, сказал представитель ВС Илья Евлаш. По его словам, Mirage 2000 – хороший самолет, который способен выполнять поставленные задачи.

Обучение украинцев управлению Mirage 2000 начнется уже в ближайшее время, сказал Эммануэль Макрон. Также он отказался назвать количество самолетов, которые Украине поставит Франция.

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