Во Франции ультраправый кандидат в премьеры не хочет давать Киеву дальнобойные ракеты

Лидер французской ультраправой политической силы "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделла заявил в среду, 19 июня, что поддерживает право Украины защищаться от страны-агрессора России, но, в случае избрания премьер-министром Франции, он не будет предоставлять Киеву дальнобойные ракеты, сообщает агентство Reuters.
"Я хочу, чтобы Украина располагала боеприпасами и оборудованием, необходимыми для удержания фронта, но моя красная линия не изменится – это отправка оборудования, которое может иметь последствия в виде эскалации в Восточной Европе. И поэтому я не планирую отправлять, в частности, ракеты большой дальности или другое вооружение, которое позволит Украине нанести удар по российской территории. Моя позиция не изменилась и не изменится – это поддержка Украины и избежание всех рисков эскалации в регионе. А я думаю, что риск эскалации, конечно, существует", – добавил он.
Барделла также заявил, что он будет придерживаться обязательств Франции перед ее партнерами – в том числе по увеличению расходов на оборону.
"Я не планирую ставить под сомнение обязательства, взятые Францией на международном уровне, потому что на карту поставлено доверие к нашим европейским партнерам, а также к нашим союзникам по НАТО", – сказал он.
Кто такой Жордан Барделла?
Жордан Барделла (фр. Jordan Bardella род. 13 сентября 1995) - французский политик, депутат Европейского парламента со 2 июля 2019 года, председатель ультраправой партии "Национальный фронт" с 13 сентября 2023 года, сообщает "Википедия".
Партия Барделлы Национальное объединение (RN) сейчас лидирует в опросах общественного мнения накануне досрочных парламентских выборов, которые пройдут 30 июня и 7 июля. Как отмечает в Reuters, это вызывает вопросы относительно внешнеполитических последствий, если они получат достаточно мест для формирования правительства.
Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась
Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу".
Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.
Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
Франция передаст Украине самолеты Mirage – что об этом известно:
Президент Франции Эммануэль Макрон прямо сказал, что Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Кроме того, французы собираются подготовить бригаду украинских военных численностью 4500 человек.
Воздушные силы Украины, в первую очередь, рассчитывают на F-16, а не истребители Mirage 2000, сказал представитель ВС Илья Евлаш. По его словам, Mirage 2000 – хороший самолет, который способен выполнять поставленные задачи.
Обучение украинцев управлению Mirage 2000 начнется уже в ближайшее время, сказал Эммануэль Макрон. Также он отказался назвать количество самолетов, которые Украине поставит Франция.
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