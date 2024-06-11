Эксперт пояснил, какие у самолетов Mirage есть важные качества для нынешней войны

Как говорит Владимир Фесенко, самолеты Mirage 2000-5 можно использовать для запуска управляемых авиабомб, а также ракет "воздух-земля" и "воздух-воздух".

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У самолетов Mirage есть важные качества для нынешней войны - Владимир Фесенко / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрон о том, что официальный Париж планирует передать официальному Киеву истребители модели Mirage 2000-5, можно трактовать однозначно ‒ причем в процессе заинтересованы обе стороны. Такое мнение в своей колонке на Главреде высказывает политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"И ситуация сегодня, когда у России большое преимущество в воздухе, стала сигналом, что сейчас нужно использовать всевозможные источники поставок авиации. Пока неизвестно, сколько самолетов Mirage мы получим, но нам, очевидно, нужно оружие. Если дают, надо брать. Провести обучение, подумать, как можно более эффективно использовать эти самолеты. К тому же в сделке заинтересованы обе стороны. Франции выгодно продвигать свою оборонную продукцию, как фактор влияния, а нам это важно для укрепления отношений с Парижем", ‒ сказал он.

Как говорит Фесенко, у таких французских самолетов есть важные качества для украино-российской войны.

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"Насколько я понимаю, у Mirage есть ряд важных качеств для нынешней войны. Самолеты можно использовать для запуска управляемых авиабомб, а также ракет "воздух-земля" и "воздух-воздух". Конечно, есть свои нюансы и в вопросах технического обслуживания, как с теми же F-16. Применение Mirage не принесет переломов в войне, но нам нужны истребители, поэтому их нужно брать. Сейчас нет выбора, надо использовать оружие, которое дают", ‒ подытожил он.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Франция передаст Украине самолеты Mirage – что об этом известно:

Президент Франции Эммануэль Макрон прямо сказал, что Париж передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Кроме того, французы собираются подготовить бригаду украинских военных численностью 4500 человек.

Воздушные силы Украины, в первую очередь, рассчитывают на F-16, а не истребители Mirage 2000, сказал представитель ВС Илья Евлаш. По его словам, Mirage 2000 – хороший самолет, который способен выполнять поставленные задачи.

Обучение украинцев управлению Mirage 2000 начнется уже в ближайшее время, сказал Эммануэль Макрон. Также он отказался назвать количество самолетов, которые Украине поставит Франция.

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